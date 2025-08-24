Вночі – дощ, вдень – хмарно: погода в Харкові та області на 25 серпня

Про те, якою буде погода завтра, 25 серпня, на Харківщині, розповіли в Регіональному центрі з гідрометеорології.

У місті та області на завтра прогнозують хмарну погоду із проясненнями.

В області вночі буде йти дощ, удень – без істотних опадів.

Вночі температура буде 8 – 13 °, вдень – підніметься до 18 – 23 °.

У Харкові вночі також дощитиме, а день пройде без опадів.

Стовпчики термометра показуватимуть 10 – 12°, а вдень – 20 – 22°.

Вітер 7 – 12 м/с.