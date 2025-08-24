Вночі – дощ, вдень – хмарно: погода в Харкові та області на 25 серпня
Про те, якою буде погода завтра, 25 серпня, на Харківщині, розповіли в Регіональному центрі з гідрометеорології.
У місті та області на завтра прогнозують хмарну погоду із проясненнями.
В області вночі буде йти дощ, удень – без істотних опадів.
Вночі температура буде 8 – 13 °, вдень – підніметься до 18 – 23 °.
У Харкові вночі також дощитиме, а день пройде без опадів.
Стовпчики термометра показуватимуть 10 – 12°, а вдень – 20 – 22°.
Вітер 7 – 12 м/с.
Читайте також: До кінця серпня ряд трамваїв змінять маршрути – як вони курсуватимуть
Популярно
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Вночі – дощ, вдень – хмарно: погода в Харкові та області на 25 серпня»; з категорії Погода на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 24 Серпня 2025 в 21:35;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, якою буде погода завтра, 25 серпня, на Харківщині, розповіли у регіональному центрі з гідрометеорології.".