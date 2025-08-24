Ночью – дождь, днем – облачно: погода в Харькове и области на 25 августа

О том, какой будет погода завтра, 25 августа, на Харьковщине, рассказали в Региональном центре по гидрометеорологии.

В городе и области на завтра прогнозируют облачную погоду с прояснениями.

В области ночью пойдет дождь, днем – без существенных осадков.

Ночью температура будет 8 – 13°, днем – поднимется до 18 – 23°.

В Харькове ночью также будет дождить, а день пройдет без осадков.

Столбики термометра будут показывать 10 – 12°, а днем – 20 – 22°.

Ветер 7 – 12 м/с.