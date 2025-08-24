До конца августа ряд трамваев изменят маршруты – как они будут курсировать
С 09:00 до 17:00 с 25 по 30 августа несколько трамваев в Харькове будут курсировать по-новому, пишут в мэрии.
Движение трамваев на улице Евгения Котляра, на участке от улицы Благовещенской до улицы Большой Панасовской ежедневно будет приостановлено.
«Как сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства, это связано с асфальтированием в пределах трамвайного пути», – объяснили в пресс-службе горсовета.
Трамваи будут курсировать следующим образом:
№12: разворотный круг «Центральный парк» — ул. Мироносицкая — ул. Николая Хвылевого — ул. Тринклера — пр. Независимости — спуск Клочковский — ул. Клочковская — проезд Рогатинский — пер. Пискуновский — пер. Лосевский — ул. Большая Панасовская — разворотный круг «Ивановка»;
№20: разворотный круг «Пр. Победы» — пр. Победы — ул. Клочковская — проезд Рогатинский — пер. Пискуновский — пер. Лосевский — ул. Большая Панасовская — разворотный круг «Ивановка».
Трамвай №1 курсировать не будет.
На период изменений в работе трамваев будет курсировать временный автобус №1: ул. Евгения Котляра (пл. Привокзальная) — ул. Большая Панасовская (разворотный круг трамваев).
