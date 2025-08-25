Live
Ликвидация масштабного лесного пожара, удар по бараку: как прошли сутки у ГСЧС

Происшествия 07:56   25.08.2025
Николь Костенко-Лагутина
По данным пресс-службы ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, в течение суток в регионе было десять пожаров.

«Вечером враг нанес удар БпЛА по жилому дому барачного типа в селе Подсереднее Великобурлукской громады Купянского района. В результате взрыва в доме возник пожар площадью 260 м кв. Также огонь охватил соседнее хозяйственное здание площадью 50 м кв. Две женщины получили острую реакцию на стресс», – сообщили спасатели.

Также в ГСЧС рассказали, что накануне удалось полностью ликвидировать масштабный лесной пожар на площади 102 гектара в Артемовском лесничестве ГП «Леса Украины» Оскольской громады Изюмского района.

«В пиковый период в пожаротушении участвовало 66 спасателей и 21 единица техники ГСЧС, а также 14 работников и девять единиц техники лесхоза. Кроме того, на месте происшествия работали пиротехники ГСЧС, которые обследовали территорию и проездные пути для обеспечения передвижения пожарной техники. Пожар квалифицирован как чрезвычайная ситуация. Работы по ее ликвидации продолжались двое суток», – уточнили пожарные.

