Де наступав ворог і скільки атак відбили ЗСУ, розповіли в Генштабі

Вранці 25 серпня у Генштабі повідомили, що за добу на Харківщині було 15 боїв.

На півночі області ворог наступав п’ять разів. Бої точилися в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку зафіксували десять штурмів РФ.

“Наші оборонці відбивали штурмові дії противника поблизу Куп’янська, Западного, Голубівки та Зеленого Гаю“, – пишуть у ГШ.

Втрати росіян такі: