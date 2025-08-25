Live
Де наступав ворог і скільки атак відбили ЗСУ, розповіли в Генштабі

Україна 08:17   25.08.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Вранці 25 серпня у Генштабі повідомили, що за добу на Харківщині було 15 боїв.

На півночі області ворог наступав п’ять разів. Бої точилися в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку зафіксували десять штурмів РФ.

Наші оборонці відбивали штурмові дії противника поблизу Куп’янська, Западного, Голубівки та Зеленого Гаю“, – пишуть у ГШ.

Втрати росіян такі:

Читайте також: Росіяни просунулися у Вовчанську – інформація ISW

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
