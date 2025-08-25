Де наступав ворог і скільки атак відбили ЗСУ, розповіли в Генштабі
Вранці 25 серпня у Генштабі повідомили, що за добу на Харківщині було 15 боїв.
На півночі області ворог наступав п’ять разів. Бої точилися в районі Вовчанська.
На Куп’янському напрямку зафіксували десять штурмів РФ.
“Наші оборонці відбивали штурмові дії противника поблизу Куп’янська, Западного, Голубівки та Зеленого Гаю“, – пишуть у ГШ.
Втрати росіян такі:
