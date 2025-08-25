Росіяни просунулися у Вовчанську – інформація ISW

Про успіхи ворога на Південно-Слобожанському напрямку розповіли у звіті за 25 серпня в Інституті вивчення війни (ISW).

“Оцінка просування російських військ: геолокаційні відеозаписи, опубліковані 23 серпня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися в центральній частині Вовчанська (на північний схід від Харкова)”, – зазначили аналітики.

Тим часом ситуація на Куп’янському напрямку залишається незмінною – ворог марно намагався просунутися в районі Куп’янська, Западного та Голубівки, а також Кам’янки, Синьківки та Петропавлівки.

Не вдалося змінити лінію фронту окупантам і на Борівському напрямку – там бої йшли поблизу Загризового, Зеленого Гаю, Греківки та Ольгівки, додали експерти.