Где наступал враг и сколько атак отбили ВСУ, рассказали в Генштабе

Утром 25 августа в Генштабе сообщили, что за сутки на Харьковщине было 15 боев.

На севере области враг наступал пять раз. Бои шли в районе Волчанска.

На Купянском направлении зафиксировали десять штурмов РФ.

«Наши защитники отражали штурмовые действия противника вблизи Купянска, Западного, Голубовки и Зеленого Гая», – пишут в ГШ.

Потери россиян следующие: