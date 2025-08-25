Где наступал враг и сколько атак отбили ВСУ, рассказали в Генштабе
Утром 25 августа в Генштабе сообщили, что за сутки на Харьковщине было 15 боев.
На севере области враг наступал пять раз. Бои шли в районе Волчанска.
На Купянском направлении зафиксировали десять штурмов РФ.
«Наши защитники отражали штурмовые действия противника вблизи Купянска, Западного, Голубовки и Зеленого Гая», – пишут в ГШ.
Потери россиян следующие:
