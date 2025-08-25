Live
  • Пн 25.08.2025
  • Харьков  +16°С
  • USD 41.28
  • EUR 47.91

Где наступал враг и сколько атак отбили ВСУ, рассказали в Генштабе

Украина 08:17   25.08.2025
Николь Костенко-Лагутина
Где наступал враг и сколько атак отбили ВСУ, рассказали в Генштабе

Утром 25 августа в Генштабе сообщили, что за сутки на Харьковщине было 15 боев.

На севере области враг наступал пять раз. Бои шли в районе Волчанска.

На Купянском направлении зафиксировали десять штурмов РФ.

«Наши защитники отражали штурмовые действия противника вблизи Купянска, Западного, Голубовки и Зеленого Гая», – пишут в ГШ.

Потери россиян следующие:

Читайте также: Россияне продвинулись в Волчанске – информация ISW

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Новости Харькова — главное 25 августа: успехи РФ на севере, погибли животные
Новости Харькова — главное 25 августа: успехи РФ на севере, погибли животные
25.08.2025, 08:52
Ночью – дождь, днем – облачно: погода в Харькове и области на 25 августа
Ночью – дождь, днем – облачно: погода в Харькове и области на 25 августа
24.08.2025, 21:35
В Харькове слышали взрывы — информация Синегубова
В Харькове слышали взрывы — информация Синегубова
24.08.2025, 23:26
До конца августа ряд трамваев изменят маршруты – как они будут курсировать
До конца августа ряд трамваев изменят маршруты – как они будут курсировать
24.08.2025, 14:40
Жители Харьковщины получили от Зеленского ордена и звания – кто они
Жители Харьковщины получили от Зеленского ордена и звания – кто они
24.08.2025, 20:45
Депутат обратился к Терехову с предложением перенести День города
Депутат обратился к Терехову с предложением перенести День города
25.08.2025, 09:42

Новости по теме:

17:01
Где сегодня атаковали россияне на Харьковщине: данные Генштаба ВСУ на 16:00
08:08
16 раз РФ атаковала на Харьковщине – утренняя сводка Генштаба ВСУ
16:49
Два боя идут на Харьковщине — сводка Генштаба ВСУ на 16:00
16:44
Оккупанты пять раз атаковали на Харьковщине, идет один бой: ГШ на 16:00
12:06
Ликвидировали более полусотни военных: ОТГ «Харьков» о потерях врага за сутки

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Где наступал враг и сколько атак отбили ВСУ, рассказали в Генштабе»; из категории Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 25 августа 2025 в 08:17;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 25 августа в Генштабе сообщили, что за сутки на Харьковщине было 15 боев.".