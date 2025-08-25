Live
Над Новомихайлівкою – знову український прапор, а РФ наблизилася до Куп'янська

Україна 11:10   25.08.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Над Новомихайлівкою – знову український прапор, а РФ наблизилася до Куп’янська

Про зміни на фронті повідомили автори проєкту Deep State. Вони показали, що звільнили ЗСУ, а також вказали просування РФ.

Згідно з оновленими картами, українські військові звільнили Новомихайлівку Донецької області – село розташоване неподалік адмінкордону Харківщини. Раніше про деокупацію населеного пункту повідомляли у Головному управлінні розвідки МО України.

Успішну наступальну операцію проведено силами департаменту активних дій ГУР МО України, зокрема підрозділу «Артан», і 2-го штурмбату Третьої штурмової бригади. Підрозділи вибили окупантів та відновили контроль над населеним пунктом Новомихайлівка Донецької області. Згідно з перехопленнями, операція застала окупантів раптово. Ворог втратив близько роти особового складу та був змушений перекидати резерви з інших ділянок фронту”, – написали в ГУР.

Відео: Головне управління розвідки МО України

Тим часом ситуація на Куп’янському напрямку ускладнилася – ворог наближається до Куп’янська, просунувшись біля Соболівки. Згідно з картами, армія РФ тепер знаходиться приблизно за два кілометри на заході від міста.

Читайте також: «Ворог постійно пробує атакувати нас»: дані воїна про Борівський напрямок

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
