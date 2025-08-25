“Ворог постійно пробує атакувати нас”: дані воїна про Борівський напрямок

Ігор Пиць, командир FPV-розрахунку батальйону безпілотних систем 3-ї ОШБр, в етері нацмарафону розповів про ситуацію на Борівському напрямку.

Він зазначив, що ця ділянка фронту наразі займає друге місце за інтенсивністю боїв. Щодня тут фіксують по 20-30 боїв на добу.

“Ворог постійно пробує атакувати нас. Ми стараємося стояти в міцній обороні. Ми застосовуємо всі наявні свої засоби, задіюємо нові технології, задіюємо велику кількість БпЛА для того, щоб нищити ворога, літати далеко. Одна з ідей цієї модернізації, або розвитку, – можна називати це по-різному, – у нас дуже велика зона відповідальності, нам необхідно бути мобільними, перекидувати свої розрахунки чи долітати на фланги. Якщо стандартний дрон може пролетіти в дуже ідеальних умовах 15 кілометрів чи 20 кілометрів, нам необхідні дистанції 30-40 кілометрів і в нас є успішні підтверджені результати нищення техніки та ворога на 40+ кілометрів”, – розповів боєць.

Водночас ЗСУ фіксують, що росіяни почали запускати більше безпілотників – так у противника все ще є перевага за кількістю дронів на оптоволокні.

“Ми теж всіма силами запроваджуємо зараз певні різновиди, змінюємо постійно тактики, пристосовуємося до оперативної ситуації. Саме на нашому напрямку, на Боровій, ворог активніше почав застосовувати БпЛА різного типу. Ми робимо максимальну протидію від себе, ми стараємося залетіти далеко, знайти їхні точки запуску БаЛА, засікти їх і, можна сказати, виконувати певне полювання або нищити розрахунки їхніх БпЛА на позиції або під час виконання якогось завдання. Це доволі ефективний спосіб, оскільки ми, знаходячи їхній розрахунок, позбавляємо їх змоги працювати на весь наш сектор”, – пояснив Пиць.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”