Новости Харькова — главное за 25 августа: РФ продвинулась на севере

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

08:00

Ликвидация масштабного лесного пожара, удар по бараку: как прошли сутки у ГСЧС

По данным пресс-службы ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, в течение суток в регионе было десять пожаров.

«Вечером враг нанес удар БпЛА по жилому дому барачного типа в селе Подсереднее Великобурлукской громады Купянского района. В результате взрыва в доме возник пожар площадью 260 м кв. Также огонь охватил соседнее хозяйственное здание площадью 50 м кв. Две женщины получили острую реакцию на стресс», – сообщили спасатели.

Также в ГСЧС рассказали, что накануне удалось полностью ликвидировать масштабный лесной пожар на площади 102 гектара в Артемовском лесничестве ГП «Леса Украины» Оскольской громады Изюмского района.

«В пиковый период в пожаротушении участвовало 66 спасателей и 21 единица техники ГСЧС, а также 14 работников и девять единиц техники лесхоза. Кроме того, на месте происшествия работали пиротехники ГСЧС, которые обследовали территорию и проездные пути для обеспечения передвижения пожарной техники. Пожар квалифицирован как чрезвычайная ситуация. Работы по ее ликвидации продолжались двое суток», – уточнили пожарные.

07:20

Россияне продвинулись в Волчанске – информация ISW

Об успехах врага на Южно-Слобожанском направлении рассказали в сводке за 25 августа в Институте изучения войны (ISW).

«Оценка продвижения российских войск: геолокационные видеозаписи, опубликованные 23 августа, свидетельствуют о том, что российские войска недавно продвинулись в центральной части Волчанска (к северо-востоку от Харькова)», – отметили аналитики.

Тем временем ситуация на Купянском направлении остается неизменной – враг безуспешно пытался продвинуться в районе Купянска, Западного и Голубовки, а также Каменки, Синьковки и Петропавловки.

Не удалось изменить линию фронта оккупантам и на Боровском направлении – там бои шли вблизи Загрызово, Зеленого Гая, Грековки и Ольговки, добавили эксперты.