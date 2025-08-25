Live
  • Пн 25.08.2025
  • Харьков  +12°С
  • USD 41.28
  • EUR 47.91

Новости Харькова — главное за 25 августа: РФ продвинулась на севере

Украина 08:00   25.08.2025
Николь Костенко-Лагутина
Новости Харькова — главное за 25 августа: РФ продвинулась на севере

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

08:00

Ликвидация масштабного лесного пожара, удар по бараку: как прошли сутки у ГСЧС

По данным пресс-службы ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, в течение суток в регионе было десять пожаров.

«Вечером враг нанес удар БпЛА по жилому дому барачного типа в селе Подсереднее Великобурлукской громады Купянского района. В результате взрыва в доме возник пожар площадью 260 м кв. Также огонь охватил соседнее хозяйственное здание площадью 50 м кв. Две женщины получили острую реакцию на стресс», – сообщили спасатели.

Также в ГСЧС рассказали, что накануне удалось полностью ликвидировать масштабный лесной пожар на площади 102 гектара в Артемовском лесничестве ГП «Леса Украины» Оскольской громады Изюмского района.

«В пиковый период в пожаротушении участвовало 66 спасателей и 21 единица техники ГСЧС, а также 14 работников и девять единиц техники лесхоза. Кроме того, на месте происшествия работали пиротехники ГСЧС, которые обследовали территорию и проездные пути для обеспечения передвижения пожарной техники. Пожар квалифицирован как чрезвычайная ситуация. Работы по ее ликвидации продолжались двое суток», – уточнили пожарные.

07:20

Россияне продвинулись в Волчанске – информация ISW

Об успехах врага на Южно-Слобожанском направлении рассказали в сводке за 25 августа в Институте изучения войны (ISW).

«Оценка продвижения российских войск: геолокационные видеозаписи, опубликованные 23 августа, свидетельствуют о том, что российские войска недавно продвинулись в центральной части Волчанска (к северо-востоку от Харькова)», – отметили аналитики.

Тем временем ситуация на Купянском направлении остается неизменной – враг безуспешно пытался продвинуться в районе Купянска, Западного и Голубовки, а также Каменки, Синьковки и Петропавловки.

Не удалось изменить линию фронта оккупантам и на Боровском направлении – там бои шли вблизи Загрызово, Зеленого Гая, Грековки и Ольговки, добавили эксперты.

Читайте также: Сегодня 25 августа: какой праздник и день в истории

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Новости Харькова — главное за 25 августа: РФ продвинулась на севере
Новости Харькова — главное за 25 августа: РФ продвинулась на севере
25.08.2025, 08:00
В Харькове слышали взрывы — информация Синегубова
В Харькове слышали взрывы — информация Синегубова
24.08.2025, 23:26
Ночью – дождь, днем – облачно: погода в Харькове и области на 25 августа
Ночью – дождь, днем – облачно: погода в Харькове и области на 25 августа
24.08.2025, 21:35
Жители Харьковщины получили от Зеленского ордена и звания – кто они
Жители Харьковщины получили от Зеленского ордена и звания – кто они
24.08.2025, 20:45
До конца августа ряд трамваев изменят маршруты – как они будут курсировать
До конца августа ряд трамваев изменят маршруты – как они будут курсировать
24.08.2025, 14:40
Где наступал враг и сколько атак отбили ВСУ, рассказали в Генштабе
Где наступал враг и сколько атак отбили ВСУ, рассказали в Генштабе
25.08.2025, 08:17

Новости по теме:

23:30
Новости Харькова — главное за 24 августа: наши дома, работа метро, бои
21:42
Новости Харькова — главное за 22 августа: «почетные», памятник и Вечный огонь
21:48
Новости Харькова — главное за 21 августа: фронт, коронавирус, концерты в метро
22:02
Новости Харькова — главное 20 августа: удары, новые концепции восстановления
23:31
Новости Харькова — главное за 17 августа: удары КАБом и баллистикой

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Новости Харькова — главное за 25 августа: РФ продвинулась на севере»; из категории Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 25 августа 2025 в 08:00;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".