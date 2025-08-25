Россияне убили животных на Богодуховщине: «прилетело» по сельхозпредприятию

О том, где «прилетело» на Харьковщине в течение суток, рассказал начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В г. Купянск погибла 82-летняя женщина, пострадали 35-летняя и 83-летняя женщины и 56-летний мужчина; в пос. Старый Салтов пострадал 39-летний мужчина; в пос. Коротич Песочинской громады пострадал 43-летний мужчина; в с. Подсереднее Великобурлукской громады пострадала 54-летняя женщина», – передает Синегубов.

ВС РФ выпустили по региону:

▪️три БпЛА типа «Герань-2»;

▪️два БпЛА типа «Молния»;

▪️fpv-дрон.

В результате обстрелов в Купянском районе повреждена многоэтажка и частный дом, в Чугуевском – магазин, а в Богодуховскм районе «прилетело» по сельскохозяйственному предприятию – из-за обстрела погибли животные.