Live
  • Пн 25.08.2025
  • Харьков  +16°С
  • USD 41.28
  • EUR 47.91

Россияне убили животных на Богодуховщине: «прилетело» по сельхозпредприятию

Происшествия 08:46   25.08.2025
Николь Костенко-Лагутина
Россияне убили животных на Богодуховщине: «прилетело» по сельхозпредприятию

О том, где «прилетело» на Харьковщине в течение суток, рассказал начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В г. Купянск погибла 82-летняя женщина, пострадали 35-летняя и 83-летняя женщины и 56-летний мужчина; в пос. Старый Салтов пострадал 39-летний мужчина; в пос. Коротич Песочинской громады пострадал 43-летний мужчина; в с. Подсереднее Великобурлукской громады пострадала 54-летняя женщина», – передает Синегубов.

ВС РФ выпустили по региону:

▪️три БпЛА типа «Герань-2»;

▪️два БпЛА типа «Молния»;

▪️fpv-дрон.

В результате обстрелов в Купянском районе повреждена многоэтажка и частный дом, в Чугуевском – магазин, а в Богодуховскм районе «прилетело» по сельскохозяйственному предприятию – из-за обстрела погибли животные.

Читайте также: Ликвидация масштабного лесного пожара, удар по бараку: как прошли сутки у ГСЧС

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Новости Харькова — главное 25 августа: успехи РФ на севере, погибли животные
Новости Харькова — главное 25 августа: успехи РФ на севере, погибли животные
25.08.2025, 08:52
Ночью – дождь, днем – облачно: погода в Харькове и области на 25 августа
Ночью – дождь, днем – облачно: погода в Харькове и области на 25 августа
24.08.2025, 21:35
В Харькове слышали взрывы — информация Синегубова
В Харькове слышали взрывы — информация Синегубова
24.08.2025, 23:26
До конца августа ряд трамваев изменят маршруты – как они будут курсировать
До конца августа ряд трамваев изменят маршруты – как они будут курсировать
24.08.2025, 14:40
Жители Харьковщины получили от Зеленского ордена и звания – кто они
Жители Харьковщины получили от Зеленского ордена и звания – кто они
24.08.2025, 20:45
Депутат обратился к Терехову с предложением перенести День города
Депутат обратился к Терехову с предложением перенести День города
25.08.2025, 09:42

Новости по теме:

10:00
Есть ли в Купянске вражеские ДРГ, рассказал Канашевич
09:58
Ночная массированная атака: РФ била по американскому предприятию (обновлено)
23:21
Новости Харькова — главное за 18 августа: «прилет» в городе, погибли дети
17:37
Погибли дети, 24 пострадавших: БпЛА ударили по дому в Харькове (дополнено)
13:49
Болвинов: «Не было шансов выжить»: утром в Харькове погибла целая семья

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Россияне убили животных на Богодуховщине: «прилетело» по сельхозпредприятию»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 25 августа 2025 в 08:46;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, где «прилетело» на Харьковщине в течение суток, рассказал начальник ХОВА Олег Синегубов.".