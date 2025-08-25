Россияне убили животных на Богодуховщине: «прилетело» по сельхозпредприятию
О том, где «прилетело» на Харьковщине в течение суток, рассказал начальник ХОВА Олег Синегубов.
«В г. Купянск погибла 82-летняя женщина, пострадали 35-летняя и 83-летняя женщины и 56-летний мужчина; в пос. Старый Салтов пострадал 39-летний мужчина; в пос. Коротич Песочинской громады пострадал 43-летний мужчина; в с. Подсереднее Великобурлукской громады пострадала 54-летняя женщина», – передает Синегубов.
ВС РФ выпустили по региону:
▪️три БпЛА типа «Герань-2»;
▪️два БпЛА типа «Молния»;
▪️fpv-дрон.
В результате обстрелов в Купянском районе повреждена многоэтажка и частный дом, в Чугуевском – магазин, а в Богодуховскм районе «прилетело» по сельскохозяйственному предприятию – из-за обстрела погибли животные.
Читайте также: Ликвидация масштабного лесного пожара, удар по бараку: как прошли сутки у ГСЧС
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: обстрел, прилет, синегубов, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Россияне убили животных на Богодуховщине: «прилетело» по сельхозпредприятию»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 25 августа 2025 в 08:46;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, где «прилетело» на Харьковщине в течение суток, рассказал начальник ХОВА Олег Синегубов.".