Росіяни вбили тварин на Богодухівщині: “прилетіло” по сільгосппідприємству

Про те, де “прилетіло” на Харківщині протягом доби, розповів начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“У м. Куп’янськ загинула 82-річна жінка, постраждали 35-річна і 83-річна жінки та 56-річний чоловік; у сел. Старий Салтів постраждав 39-річний чоловік; у сел. Коротич Пісочинської громади постраждав 43-річний чоловік; у с. Підсереднє Великобурлуцької громади постраждала 54-річна жінка“, – передає Синєгубов.

ЗС РФ випустили по регіону:

▪️три БпЛА типу «Герань-2»;

▪️два БпЛА типу «Молния»;

▪️fpv-дрон.

Внаслідок обстрілів у Куп’янському районі пошкоджена багатоповерхівка та приватний будинок, у Чугуївському – магазин, а у Богодухівському районі “прилетіло” по сільськогосподарському підприємству – через обстріл загинули тварини.