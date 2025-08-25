Live
Росіяни вбили тварин на Богодухівщині: "прилетіло" по сільгосппідприємству

Події 08:46   25.08.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Про те, де “прилетіло” на Харківщині протягом доби, розповів начальник ХОВА Олег Синєгубов.

У м. Куп’янськ загинула 82-річна жінка, постраждали 35-річна і 83-річна жінки та 56-річний чоловік; у сел. Старий Салтів постраждав 39-річний чоловік; у сел. Коротич Пісочинської громади постраждав 43-річний чоловік; у с. Підсереднє Великобурлуцької громади постраждала 54-річна жінка“, – передає Синєгубов.

ЗС РФ випустили по регіону:

▪️три БпЛА типу «Герань-2»;

▪️два БпЛА типу «Молния»;

▪️fpv-дрон.

Внаслідок обстрілів у Куп’янському районі пошкоджена багатоповерхівка та приватний будинок, у Чугуївському – магазин, а у Богодухівському районі “прилетіло” по сільськогосподарському підприємству – через обстріл загинули тварини.

Читайте також: Ліквідація масштабної лісової пожежі, удар по бараку: як минула доба у ДСНС

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
