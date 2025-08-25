Росіяни вбили тварин на Богодухівщині: “прилетіло” по сільгосппідприємству
Про те, де “прилетіло” на Харківщині протягом доби, розповів начальник ХОВА Олег Синєгубов.
“У м. Куп’янськ загинула 82-річна жінка, постраждали 35-річна і 83-річна жінки та 56-річний чоловік; у сел. Старий Салтів постраждав 39-річний чоловік; у сел. Коротич Пісочинської громади постраждав 43-річний чоловік; у с. Підсереднє Великобурлуцької громади постраждала 54-річна жінка“, – передає Синєгубов.
ЗС РФ випустили по регіону:
▪️три БпЛА типу «Герань-2»;
▪️два БпЛА типу «Молния»;
▪️fpv-дрон.
Внаслідок обстрілів у Куп’янському районі пошкоджена багатоповерхівка та приватний будинок, у Чугуївському – магазин, а у Богодухівському районі “прилетіло” по сільськогосподарському підприємству – через обстріл загинули тварини.
Читайте також: Ліквідація масштабної лісової пожежі, удар по бараку: як минула доба у ДСНС
Популярно
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Росіяни вбили тварин на Богодухівщині: “прилетіло” по сільгосппідприємству»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 25 Серпня 2025 в 08:46;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, де прилетіло на Харківщині протягом доби, розповів начальник ХОВА Олег Синєгубов.".