12 жителей Харьковщины вернулись домой из российского плена

Общество 12:38   25.08.2025
Виктория Яковенко
12 жителей Харьковщины вернулись домой из российского плена Фото: Олег Синегубов

12 жителей Харьковской области вернули в Украину в рамках обмена 24 августа, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Среди освобожденных – пятеро харьковчан, двое жителей Изюма и двое – Купянска, по одному из Лозовского, Харьковского и Купянского районов.

«Желаем ребятам скорейшего восстановления!», — написал глава ХОВА.

Напомним, 68-й обмен военнопленными прошел в День Независимости Украины, 24 августа. Домой вернулись защитники, пробывшие в плену с 2022 года. Среди освобожденных – воины, гражданские, журналисты и бывший мэр Херсона Владимир Николаенко, который не пошел на сотрудничество с оккупантами.

Автор: Виктория Яковенко
