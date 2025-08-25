12 жителей Харьковщины вернулись домой из российского плена
Фото: Олег Синегубов
12 жителей Харьковской области вернули в Украину в рамках обмена 24 августа, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
Среди освобожденных – пятеро харьковчан, двое жителей Изюма и двое – Купянска, по одному из Лозовского, Харьковского и Купянского районов.
«Желаем ребятам скорейшего восстановления!», — написал глава ХОВА.
Напомним, 68-й обмен военнопленными прошел в День Независимости Украины, 24 августа. Домой вернулись защитники, пробывшие в плену с 2022 года. Среди освобожденных – воины, гражданские, журналисты и бывший мэр Херсона Владимир Николаенко, который не пошел на сотрудничество с оккупантами.
- • Дата публикации материала: 25 августа 2025 в 12:38;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "12 жителей Харьковской области вернули в Украину в рамках обмена 24 августа, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".