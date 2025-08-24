Военнопленные едут домой: вернули бойцов, журналистов и мэра Херсона
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что состоялся 68-ой обмен военнопленными. Домой возвращаются защитники, которые пробыли в плену с 2022 года.
«Сегодня наши люди возвращаются домой. Воины Вооруженных Сил, Национальная гвардия, Государственная пограничная служба и гражданские. Большинство из них находились в плену еще с 2022 года», – написал глава государства.
В Координационном штабе по обращению с военнопленными уточнили: в рамках обмена удалось вернуть восьмерых гражданских. А среди вернувшихся защитников – представители практически всех Сил обороны Украины. Так в Украину прибыли воины бойцы десантно-штурмовых, воздушных, военно-морских сил, а также воины ТРО, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы. Все они – рядовые и сержанты.
«Вернувшиеся военнослужащие обороняли город Мариуполь, луганское, донецкое, харьковское, запорожское, херсонское, николаевское, киевское, сумское направления, охраняли Чернобыльскую АЭС. Также увидят родных те, кто попал в руки врага на временно оккупированных территориях, в Крыму», – уточнили в штабе.
Кроме того, вернули и двух журналистов – Дмитрия Хилюка и Марка Калиуша. Их незаконно задержали оккупанты в 2022 и 2023 годах.
«Среди освобожденных гражданских также есть медик Сергей Ковалев из батальона «Госпитальеры», который спасал жизнь защитников и гражданских во время осады на заводе «Азовсталь». Возвращается домой и бывший мэр Херсона Владимир Николаенко, не пошедший на сотрудничество с оккупантами», – добавили в сообщении.
Все освобожденные получат необходимую медицинскую помощь и госвыплаты, а также пройдут реабилитацию.
