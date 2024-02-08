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Горячую линию для родных военнопленных и пропавших без вести запустила ХПГ

Общество 17:56   08.02.2024
Оксана Якушко
Горячую линию для родных военнопленных и пропавших без вести запустила ХПГ

Звонки на горячую линию ХПГ для родных военнопленных и пропавших без вести бесплатные.

«Харьковская правозащитная группа» для помощи семьям военнопленных, заключенных гражданских лиц или гражданских, пропавших без вести, на оккупированной в то время территории, создает бесплатную горячую линию. Если у Вас или Ваших знакомых есть информация о таких людях, позвоните, пожалуйста, на горячую линию по номеру 0-800-20-2402. Этот звонок будет для Вас бесплатным.

И, хотя мы не можем гарантировать результат, но мы уже смогли найти более 30% людей, по данным их обратившихся к нам семей.

Операторы горячей линии зададут несколько вопросов, и Ваши ответы пойдут в Базу данных по розыску и оказанию помощи семьям этих категорий граждан. У Вас это займет до 4 минут, но Вы сможете предоставить человеку шанс на помощь!» – говорится в обращении ХПГ.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 8 февраля 2024 в 17:56;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Звонки на горячую линию ХПГ для родных военнопленных и пропавших без вести бесплатные.".