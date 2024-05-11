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В Харькове вас ждет смерть — пленный командир РФ обратился к сослуживцам

Происшествия 14:54   11.05.2024
Оксана Горун
В Харькове вас ждет смерть — пленный командир РФ обратился к сослуживцам Скриншот

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко опубликовал видео с заявлением военнопленных из РФ, посвященным идее командования «наступать на Харьков».

«Мы знаем о том, что командование вооруженных сил Российской федерации хочет дестабилизировать ситуацию на границе Харьковской области. Это неверное решение, потому что здесь глубокоэшелонированная мощная оборона. Город защищают многие подразделения, в том числе «Kraken» и другие бригады, которые будут сражаться за свой город, за свою Родину. Не ходите сюда, здесь вас ждет только смерть и боль», — говорит на видео командир разведывательного взвода 139-го отдельного мотострелкового штурмового батальона армии РФ, старший лейтенант Александр Акименко, которому не жилось спокойно в Ростове-на-Дону.

По традиции, пленные пожаловались на свое командование, которое «отправило на хорошо укрепленные и защищенные минными полями позиции украинской армии без надлежащей экипировки и вооружения».

«Теперь мы в плену, многие наши товарищи погибли или были ранены», — посетовал командир.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 11 мая 2024 в 14:54;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко опубликовал видео с заявлением военнопленных из РФ, посвященным идее командования «наступать на Харьков»".