У Харкові на вас чекає смерть – полонений командир РФ звернувся до окупантів

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко опублікував відео із заявою військовополонених із РФ, що присвячена ідеї командування “наступати на Харків”.

“Ми знаємо про те, що командування збройних сил Російської федерації хоче дестабілізувати ситуацію на кордоні Харківської області. Це неправильне рішення, тому що тут глибокоешелонована потужна оборона. Місто захищають багато підрозділів, у тому числі “Kraken” та інші бригади, які боротимуться за своє місто, за свою Батьківщину. Не ходіть сюди, тут на вас чекає лише смерть і біль”, — каже на відео командир розвідувального взводу 139-го окремого мотострілецького штурмового батальйону армії РФ, старший лейтенант Олександр Акименко, якому не жилося спокійно в Ростові-на-Дону.

За традицією, полонені поскаржилися на своє командування, яке “направило на добре укріплені та захищені мінними полями позиції української армії без належного екіпірування та озброєння”.

“Тепер ми в полоні, багато наших товаришів загинули або були поранені”, – пожалівся командир.