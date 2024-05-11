Пропаганда РФ поширює відео удару по мосту на Харківщині: коментар ХОВА
Начальник ХОВА на брифінгу 11 травня прокоментував відео з нібито ударом по мосту в Старому Салтові, яке розповсюджують російські телеграм-канали, повідомляє “Суспільне”.
“Наразі логістика для цивільних йде без якихось обмежень. Просто будемо зважати на ту військову ситуацію на обстановку яка є у нас. Це стратегічна для нас переправа, тому ми обмежимо комунікацію щодо неї”, – сказав Синєгубов.
Відео, яке було поширене російськими пропагандистами
Він також наголосив: “У нас є інші альтернативні шляхи, які ми зробили у 2022-2023 році. Там трохи довше потрібно проїхати, однак там абсолютно проїзний напрямок, проїзний шлях. Тому проблем з евакуацією, переміщенням цивільного населення по тому напрямку у нас немає”.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Травня 2024 в 14:05;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА на брифінгу 11 травня прокоментував відео з нібито ударом по мосту в Старому Салтові, яке розповсюджують російські телеграм-канали, повідомляє “Суспільне”".