Пропаганда РФ поширює відео удару по мосту на Харківщині: коментар ХОВА

Начальник ХОВА на брифінгу 11 травня прокоментував відео з нібито ударом по мосту в Старому Салтові, яке розповсюджують російські телеграм-канали, повідомляє “Суспільне”.

“Наразі логістика для цивільних йде без якихось обмежень. Просто будемо зважати на ту військову ситуацію на обстановку яка є у нас. Це стратегічна для нас переправа, тому ми обмежимо комунікацію щодо неї”, – сказав Синєгубов.

Відео, яке було поширене російськими пропагандистами

Він також наголосив: “У нас є інші альтернативні шляхи, які ми зробили у 2022-2023 році. Там трохи довше потрібно проїхати, однак там абсолютно проїзний напрямок, проїзний шлях. Тому проблем з евакуацією, переміщенням цивільного населення по тому напрямку у нас немає”.