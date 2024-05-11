Синєгубов розповів, як росіяни проривали кордон на Харківщині й що там зараз

Начальник ХОВА Олег Синєгубов на брифінгу 11 травня заявив, що жодних сюрпризів атака ворога на Харківщину не принесла. Наразі тривають активні бої, але захопленими населені пункти біля кордону називати не можна.

“Сюрпризів ворог для нас не приніс. Наразі тривають активні бойові дії, жорсткі. Все це — прикордоння — 3-5-кілометрова зона. Жодного населеного пункту не захоплено. У сірій зоні наразі перебуває три населені пункти точно: Пильна, Стрілеча та Борисівка. Бої тривають на їхній території та на території ще чотирьох населених пунктів”, – сказав Синєгубов, передає “Суспільне”.

Начальник ХОВА, як і спікер ОСУВ “Хортиця” раніше наголосив, що “сіра зона” відучора не збільшилася. Зараз Сили оборони роблять все необхідне, щоб запобігти подальшому просуванню окупантів.

“Далі будемо спостерігати. Все дуже залежить від того, які сили ворог сконцентрує на Вовчанському, Липецькому напрямках, Богодухівському напрямку тощо”, – зазначив Синєгубов.

Він розповів подробиці про тактику, яку застосували росіяни під час прориву кордону.

“Були випадки по одному із населених пунктів — заходило 20 людей, по іншому — 30 людей, ще по іншому використовували броньовану техніку. Наприклад, на Вовчанський напрямок ворог залучив танки, намагався заїхати на нашу територію. Вони були частково знищені, частково відійшли. Трохи лівіше, ближче до Липців, ворог заходив піхотою, намагався просунутись. Не можна сказати, що це диверсійно-розвідувальні групи, це малі групи, якими він намагається намацати наші позиції, наші території. Фактично веде розвідку боєм”, – пояснив начальник ХОВА.

За його словами, спроби наступати були й на інших напрямках у Харківській області – там ДРГ зупинили, зараз активності немає.