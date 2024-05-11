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“Сіра зона” на Харківщині не розширюється, росіян ловлять по посадках – ЗСУ

Події 12:39   11.05.2024
Оксана Горун
“Сіра зона” на Харківщині не розширюється, росіян ловлять по посадках – ЗСУ

Речник ОСУВ “Хортиця” Назар Волошин повідомив, що зараз відбувається на півночі від Харкова. За його даними, противник локалізований і “сіра зона” стабільна.

Наразі противника локалізовано, “сіра зона” не розширюється, однак є питання того, щоб його до кінця знищити та повиловлювати в тих лісопосадках, лісосмугах, куди він міг просочитися і міг заховатися“, – сказав Волошин в етері нацмарафону.

Він зазначив, що ворог посилив наступальні дії й на інших напрямках фронту – зокрема, Куп’янському та Бахмутському. Що може говорити про спробу відволікти ЗСУ боями на Харківщині від інших ділянок фронту.

“Для того, щоб Сили оборони не змогли посилити наші ресурси на будь-якому з цих напрямків і провести активну наступальну операцію на будь-якій ділянці та лінії фронту. Спроба наступу російських окупантів якраз саме в прикордонні Харківської області – є така думка і версія – спрямована на відтягування сил і резервів українських Сил оборони на новий напрямок лінії фронту, щоб підрозділи Сил оборони не могли посилити свої ресурси. Є певні підстави вважати, що таким чином ми маємо справу також із ворожою ІПСО, яка має намір посіяти й паніку, і страх, і завадити нашому командуванню перекидати резерви на більш спекотні напрямки фронту на сході України“, – наголосив речник ОСУВ “Хортиця”.

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Раніше він повідомляв, що на напрямках Липців і Вовчанська в Харківській області продовжуються контрударні заходи Сил оборони. Також тривають бої за населені пункти у прикордонні, які знаходилися фактично у сірій зоні – це Стрілеча, Пильна та Борисівка, а також район Олійникового та населеного пункту Огірцеве. Сили оборони діють на підготовлених оборонних рубежах. Командування прийняло рішення посилити оборонні підрозділи, й воно вже реалізується.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Травня 2024 в 12:39;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Речник ОСУВ “Хортиця” Назар Волошин повідомив, що зараз відбувається на півночі від Харкова. За його даними, противник локалізований і “сіра зона” стабільна".