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«Серая зона» на Харьковщине не расширяется, россиян ловят по посадкам — ВСУ

Происшествия 12:39   11.05.2024
Оксана Горун
«Серая зона» на Харьковщине не расширяется, россиян ловят по посадкам — ВСУ Скриншот

Спикер ОСГВ «Хортица» Назар Волошин сообщил, что сейчас происходит на севере от Харькова. По его данным, противник локализован и «серая зона» стабильна.

«В настоящее время противник локализован, «серая зона» не расширяется. Однако есть вопрос того, чтобы его до конца уничтожить, то есть повылавливать в тех лесопосадках, лесополосах, куда он мог просочиться и мог спрятаться», — сказал Волошин в эфире нацмарафона.

Он  отметил, что враг усилил наступательные действия и на других направлениях фронта — в частности, Купянском и Бахмутском. Что может говорить о попытке отвлечь ВСУ боями на Харьковщине от других участков фронта.

«Для того, чтобы Силы обороны не смогли усилить наши ресурсы на любом из этих направлений и провести активную наступательную операцию на любом участке и линии фронта. Попытка наступления российских оккупантов как раз именно в пограничные Харьковской области — есть такое мнение и версия — направлена ​​на оттягивание сил и резервов украинских Сил обороны на новое направление линии фронта, чтобы подразделения Сил обороны не могли усилить свои ресурсы. Есть определенные основания полагать, что таким образом мы имеем дело также с вражеской ИПСО, которая намерена посеять и панику, и страх, и помешать нашему командованию перебрасывать резервы на более горячие направления фронта на востоке Украины», — подчеркнул спикер ОСГВ «Хортица».

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Ранее он сообщал, что на направлениях Липцев и Волчанска в Харьковской области продолжаются контрударные мероприятия Сил обороны. Также продолжаются бои за населенные пункты в приграничнье, которые находились фактически в серой зоне — это Стрелечья, Пыльная и Борисовка, а также район Олейниково и населенный пункт Огурцово.  Силы обороны действуют на подготовленных оборонительных рубежах. Командование приняло решение усилить оборонные подразделения, и оно уже реализуется.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 11 мая 2024 в 12:39;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Спикер ОСГВ «Хортица» Назар Волошин сообщил, что сейчас происходит на севере от Харькова. По его данным, противник локализован и «серая зона» стабильна".