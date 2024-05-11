Синегубов рассказал, как россияне прорывали границу на Харьковщине, что сейчас

Начальник ХОВА Олег Синегубов на брифинге 11 мая заявил, что никаких сюрпризов атака врага на Харьковщину не принесла. Сейчас продолжаются активные бои, но захваченными населенные пункты у границы называть нельзя.

«Сюрпризов враг для нас не принес. Сейчас продолжаются активные боевые действия, жесткие. Все это — пограничная — 3-5-километровая зона. Ни одного населенного пункта не захвачено. В серой зоне находится три населенных пункта точно: Пыльная, Стрелечья и Борисовка. Бои продолжаются на их территории и на территории еще четырех населенных пунктов», — сказал Синегубов, передает «Суспільне».

Начальник ХОВА, как и спикер ОСГВ «Хортица» ранее подчеркнул, что «серая зона» со вчерашнего дня не увеличилась. Сейчас Силы обороны делают все необходимое, чтобы предотвратить дальнейшее продвижение оккупантов.

«Далее будем наблюдать. Все очень зависит от того, какие силы враг сконцентрирует на Волчанском, Липецком направлениях, Богодуховском направлении», — отметил Синегубов.

Он рассказал подробности и о тактике, которую применили россияне при прорыве границы.

«Были случаи по одному из населенных пунктов – заходило 20 человек, по другому – 30 человек, еще по другому использовали бронированную технику. Например, на Волчанском направлении враг привлек танки, пытался заехать на нашу территорию. Они были частично уничтожены, частично отошли. Немного левее, ближе к Липцам, враг заходил пехотой, пытался продвинуться. Нельзя сказать, что это диверсионно-развывательные группы, это малые группы, которыми он пытается нащупать наши позиции, наши территории», — пояснил начальник ХОВА.

По его словам, попытки наступать были и на других направлениях в Харьковской области — там ДРГ остановили, сейчас активности нет.