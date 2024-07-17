Знищення С-300: командир батареї ЗС РФ загинув на Харківському напрямку

Інститут вивчення війни (ISW) в огляді за 16 липня повідомив про успіхи Сил оборони у знищенні російських систем ППО С-300, які використовують для терористичних ударів, у тому числі по Харкову.

“Українські сили продовжують завдавати ударів по російських системах ППО на окупованій території України та в прикордонних районах Росії, щоб створити умови для розміщення винищувачів F-16 після їх очікуваного прибуття влітку-восени 2024 року в Україну. Український головнокомандувач генерал-полковник Олександр Сирський повідомив 16 липня, що українські сили завдали удару по позиції С-300 в окупованій Донецькій області та що українські сили знищили 20 пускових установок С-300 та 15 радіолокаційних станцій за невстановлений період часу”, – зазначили в ISW.

Аналітики також повідомили, що знищення комплексів ППО підтверджують кадри з геолокацією (наприклад, нещодавній успішний удар припав по окупованій території Донецької області). Крім того, є непрямі підтвердження точних українських ударів і від самих окупантів.

“У Раді депутатів села Краснінське Волгоградської області 15 липня також заявили, що командира російської батареї С-300, родом з цього району, було вбито внаслідок українського удару ATACMS за позицією С-300 на Харківському напрямку о 13:00 за місцевим часом 12 липня”, – повідомили в ISW.

Втім, аналітики не можуть підтвердити удару по С-300 саме в Бєлгородській області 12 липня, верифікувати місце удару поки не вдалося. Вони припустили, що російський командир батареї міг загинути внаслідок удару по окупованому Маріуполю. Втім, могли мати місце обидва випадки, оскільки знищення систем С-300 і загибель їхніх екіпажів вже стали системними.

“Сирський заявив 16 липня, що українські сили систематично знищують можливості ППО Росії, щоб створити умови для успішного використання Україною ударної авіації, та зазначив, що F-16 прибудуть “скоро”. Засновник спецпідрозділу “Kraken” Головного управління військової розвідки України (ГУР) Костянтин Немічев 12 липня заявив, що українські війська за невстановлений період часу знищили чотири російські системи С-300, які російські війська використали для ударів по Харкову. У Раді депутатів села Краснинське Волгоградської області заявили, що вбитий 12 липня російський командир батареї С-300 зазначив у нещодавньому листі, що внаслідок ударів України по російських засобах ППО загинули два російські командири батарей, ймовірно, батарей ППО за останні два тижні (ймовірно, мається на увазі десь у червні – на початку липня 2024 р.)”, – доповнили в Інституті вивчення війни.