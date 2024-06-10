С-300 все ще можуть діставати до Харкова – військовий експерт

Попри можливість знищувати пускові С-300 на території РФ системами “Хаймарс”, російські терористи мають можливість “добивати” до Харкова, вважає військовий експерт полковник Петро Черник.

Про це він сказав у етері нацмарафону, відповідаючи на запитання, чим росіяни досі можуть тероризувати Харків.

“Лишається С-300. Дальність завдання ударів у режимі поверхня – поверхня – до 200 кілометрів. Від кордону до Харкова 40 км. І звісно, з умовних 150 км вони ще можуть їх застосовувати. Правда, тоді ракета трошки довше буде перебувати у повітрі, а насправді в режимі прицілювання кілька секунд важать. Чому С-300 ми не могли збивати? Бо вони близенько були до кордону, і при швидкості 150 кілометрів на хвилину ми її майже не могли підняти. А тепер ці хвилини збільшаться. Так видається, що це небагато, але насправді у цій точній філігранній роботі це дуже багато”, – пояснив Черник.

Також у росіян залишається можливість бити по Харкову “іскандерами”. Ці ракети із землі летять на відстань 500 км. Розв’язати це питання можливо – при розширенні дозволів на використання західної зброї та наданні нових видів ракет союзниками.

“Якби умовно дозволили застосовувати F-16 з ракетою AGM-158 JASSM (900 кілометрів дальність ураження)”, – уточнив військовий експерт.