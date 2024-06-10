Live
  • Пн 10.06.2024
  • Харків  +27°С
  • USD 40.25
  • EUR 43.87

С-300 все ще можуть діставати до Харкова – військовий експерт

Події 10:07   10.06.2024
Оксана Горун
С-300 все ще можуть діставати до Харкова – військовий експерт Скриншот

Попри можливість знищувати пускові С-300 на території РФ системами “Хаймарс”, російські терористи мають можливість “добивати” до Харкова, вважає військовий експерт полковник Петро Черник.

Про це він сказав у етері нацмарафону, відповідаючи на запитання, чим росіяни досі можуть тероризувати Харків.

“Лишається С-300. Дальність завдання ударів у режимі поверхня – поверхня –  до 200 кілометрів. Від кордону до Харкова 40 км. І звісно, з умовних 150 км вони ще можуть їх застосовувати. Правда, тоді ракета трошки довше буде перебувати у повітрі, а насправді в режимі прицілювання кілька секунд важать. Чому С-300 ми не могли збивати? Бо вони близенько були до кордону, і при швидкості 150 кілометрів на хвилину ми її майже не могли підняти. А тепер ці хвилини збільшаться. Так видається, що це небагато, але насправді у цій точній філігранній роботі це дуже багато”, – пояснив Черник.

Також у росіян залишається можливість бити по Харкову “іскандерами”. Ці ракети із землі летять на відстань 500 км. Розв’язати це питання можливо – при розширенні дозволів на використання західної зброї та наданні нових видів ракет союзниками.

Читайте також: Чому С-300 і КАБи стали рідше долітати по Харкову — коментар прокуратури

“Якби умовно дозволили застосовувати F-16 з ракетою AGM-158 JASSM (900 кілометрів дальність ураження)”, – уточнив військовий експерт.

Автор: Оксана Горун
Популярно
США та Британія вражені «жадобою владою» помічника Зеленського Єрмака – Times
США та Британія вражені «жадобою владою» помічника Зеленського Єрмака – Times
09.06.2024, 13:17
Пес вирив яму, щоб ховатися від обстрілів на Харківщині (відео)
Пес вирив яму, щоб ховатися від обстрілів на Харківщині (відео)
10.06.2024, 10:31
У роботі Телеграму стався збій, у Харкові не надійшло повідомлення про тривогу
У роботі Телеграму стався збій, у Харкові не надійшло повідомлення про тривогу
08.06.2024, 21:49
По території між приватними будинками росіяни вдарили КАБами у Харкові
По території між приватними будинками росіяни вдарили КАБами у Харкові
09.06.2024, 19:13
Терехов роздав сертифікати на генератори і «старлінки» бізнесменам Харкова
Терехов роздав сертифікати на генератори і «старлінки» бізнесменам Харкова
29.05.2024, 20:39
С-300 все ще можуть діставати до Харкова – військовий експерт
С-300 все ще можуть діставати до Харкова – військовий експерт
10.06.2024, 10:07

Новини за темою:

07:18
ISW: українські сили контратакували на північ від Харкова
20:48
Російській армії не вдалося реалізувати їхню Харківську операцію – Зеленський
19:35
Харків’яни не стають проблемою – аналітик про те, що пішло не так у РФ
15:47
РФ перекидає на Харківщину додаткові бригади та загороджувальні загони – ЗСУ
14:59
Переправу у Старому Салтові руйнували 10 разів, відновлюватимуть – Синєгубов

Ви читали новину: «С-300 все ще можуть діставати до Харкова – військовий експерт»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 10 Червня 2024 в 10:07;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Попри можливість знищувати пускові С-300 на території РФ системами “Хаймарс”, російські терористи мають можливість “добивати” до Харкова, вважає військовий експерт полковник Петро Черник".