С-300 все ще можуть діставати до Харкова – військовий експерт
Попри можливість знищувати пускові С-300 на території РФ системами “Хаймарс”, російські терористи мають можливість “добивати” до Харкова, вважає військовий експерт полковник Петро Черник.
Про це він сказав у етері нацмарафону, відповідаючи на запитання, чим росіяни досі можуть тероризувати Харків.
“Лишається С-300. Дальність завдання ударів у режимі поверхня – поверхня – до 200 кілометрів. Від кордону до Харкова 40 км. І звісно, з умовних 150 км вони ще можуть їх застосовувати. Правда, тоді ракета трошки довше буде перебувати у повітрі, а насправді в режимі прицілювання кілька секунд важать. Чому С-300 ми не могли збивати? Бо вони близенько були до кордону, і при швидкості 150 кілометрів на хвилину ми її майже не могли підняти. А тепер ці хвилини збільшаться. Так видається, що це небагато, але насправді у цій точній філігранній роботі це дуже багато”, – пояснив Черник.
Також у росіян залишається можливість бити по Харкову “іскандерами”. Ці ракети із землі летять на відстань 500 км. Розв’язати це питання можливо – при розширенні дозволів на використання західної зброї та наданні нових видів ракет союзниками.
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“Якби умовно дозволили застосовувати F-16 з ракетою AGM-158 JASSM (900 кілометрів дальність ураження)”, – уточнив військовий експерт.
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Червня 2024 в 10:07;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Попри можливість знищувати пускові С-300 на території РФ системами “Хаймарс”, російські терористи мають можливість “добивати” до Харкова, вважає військовий експерт полковник Петро Черник".