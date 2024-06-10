Live
  • Пн 10.06.2024
  • Харьков  +27°С
  • USD 40.25
  • EUR 43.87

С-300 все еще могут доставать до Харькова — военный эксперт

Происшествия 10:07   10.06.2024
Оксана Горун
С-300 все еще могут доставать до Харькова — военный эксперт Скриншот

Несмотря на возможность уничтожать пусковые С-300 на территории РФ системами «HIMARS», у российских террористов есть возможность «добивать» до Харькова, считает военный эксперт полковник Петр Черник.

Об этом он сказал в эфире нацмарафона, отвечая на вопрос, чем россияне все еще могут терроризировать Харьков.

«Остается С-300.  Потому что дальность нанесения ударов в режиме поверхность — поверхность – до 200 километров. От границы до Харькова 40 км. И, конечно, с условных 150 км они еще могут их применять. Правда, тогда ракета немного дольше будет находиться в воздухе, а на самом деле в режиме прицеливания несколько секунд имеют значение. Почему С-300 мы не могли сбивать? Потому что они были близко к границе, и она при скорости 150 километров в минуту — мы ее почти не могли поднять. А теперь эти минуты увеличатся», — пояснил Черник.

Также у россиян остается возможность бить по Харькову «искандерами». Эти ракеты «с земли» летят на расстояние 500 км. Решить этот вопрос возможно — при расширении разрешений на использование западного оружия и предоставлении новых видов ракет союзниками.

Читайте также: Почему С-300 и КАБы стали реже долетать по Харькову — комментарий прокуратуры

«Если бы условно разрешили применять F-16 с ракетой AGM-158 JASSM (900 километров дальность поражения)», — уточнил военный эксперт.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Почему С-300 и КАБы стали реже долетать по Харькову — комментарий прокуратуры
Почему С-300 и КАБы стали реже долетать по Харькову — комментарий прокуратуры
10.06.2024, 08:58
Главные новости Харькова 10 июня: ночью обстреляли Золочев и Купянск-Узловой
Главные новости Харькова 10 июня: ночью обстреляли Золочев и Купянск-Узловой
10.06.2024, 10:14
С-300 все еще могут доставать до Харькова — военный эксперт
С-300 все еще могут доставать до Харькова — военный эксперт
10.06.2024, 10:07
Пес вырыл яму, чтобы прятаться от обстрелов на Харьковщине (видео)
Пес вырыл яму, чтобы прятаться от обстрелов на Харьковщине (видео)
10.06.2024, 10:31
США и Британия потрясены «жаждой власти» помощника Зеленского Ермака – Times
США и Британия потрясены «жаждой власти» помощника Зеленского Ермака – Times
09.06.2024, 13:17
ISW: украинские силы контратаковали к северу от Харькова
ISW: украинские силы контратаковали к северу от Харькова
10.06.2024, 07:18

Новости по теме:

07:18
ISW: украинские силы контратаковали к северу от Харькова
20:48
Российской армии не удалось реализовать их Харьковскую операцию — Зеленский
19:35
Харьковчане не превращаются в проблему — аналитик о том, что пошло не так у РФ
15:47
РФ перебрасывает на Харьковщину дополнительные бригады и заградотряды — ВСУ
14:59
Переправу в Старом Салтове разрушали 10 раз, будут восстанавливать — Синегубов

Вы читали новость: «С-300 все еще могут доставать до Харькова — военный эксперт»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 10 июня 2024 в 10:07;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Несмотря на возможность уничтожать пусковые С-300 на территории РФ системами «HIMARS», у российских террористов есть возможность «добивать» до Харькова, считает военный эксперт полковник Петр Черник".