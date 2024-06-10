С-300 все еще могут доставать до Харькова — военный эксперт

Несмотря на возможность уничтожать пусковые С-300 на территории РФ системами «HIMARS», у российских террористов есть возможность «добивать» до Харькова, считает военный эксперт полковник Петр Черник.

Об этом он сказал в эфире нацмарафона, отвечая на вопрос, чем россияне все еще могут терроризировать Харьков.

«Остается С-300. Потому что дальность нанесения ударов в режиме поверхность — поверхность – до 200 километров. От границы до Харькова 40 км. И, конечно, с условных 150 км они еще могут их применять. Правда, тогда ракета немного дольше будет находиться в воздухе, а на самом деле в режиме прицеливания несколько секунд имеют значение. Почему С-300 мы не могли сбивать? Потому что они были близко к границе, и она при скорости 150 километров в минуту — мы ее почти не могли поднять. А теперь эти минуты увеличатся», — пояснил Черник.

Также у россиян остается возможность бить по Харькову «искандерами». Эти ракеты «с земли» летят на расстояние 500 км. Решить этот вопрос возможно — при расширении разрешений на использование западного оружия и предоставлении новых видов ракет союзниками.

«Если бы условно разрешили применять F-16 с ракетой AGM-158 JASSM (900 километров дальность поражения)», — уточнил военный эксперт.