Уничтожение С-300: командир батареи ВС РФ погиб на Харьковском направлении

Институт изучения войны (ISW) в обзоре за 16 июля сообщил об успехах Сил обороны в уничтожении российских систем ПВО С-300, которые используют для террористических ударов, в том числе — по Харькову.

«Украинские силы продолжают наносить удары по российским системам ПВО на оккупированной территории Украины и в приграничных районах России, чтобы создать условия для размещения истребителей F-16 после их ожидаемого прибытия летом-осенью 2024 года в Украину. Украинский главнокомандующий генерал-полковник Александр Сырский сообщил 16 июля, что украинские силы нанесли удар по позиции С-300 в оккупированной Донецкой области и что украинские силы уничтожили в общей сложности 20 пусковых установок С-300 и 15 радиолокационных станций за неустановленный период времени», — отметили в ISW.

Аналитики также сообщили, что уничтожение комплексов ПВО подтверждают кадры с геолокацией (например, недавний успешный удар пришелся по оккупированной территории Донецкой области). Кроме того, есть косвенные подтверждения точных украинских ударов и от самих оккупантов.

«В Совете депутатов села Краснинское Волгоградской области 15 июля также заявили, что командир российской батареи С-300, родом из этого района, был убит в результате украинского удара ATACMS по позиции С-300 на Харьковском направлении в 13:00 по местному времени 12 июля», — сообщили в ISW.

Впрочем, аналитики не могут подтвердить удар по С-300 именно в Белгородской области 12 июля, верифицировать место удара пока не удалось. Они предположили, что российский командир батареи мог погибнуть в результате удара по оккупированному Мариуполю. Впрочем, могли иметь место оба случая, так как уничтожение систем С-300 и гибель их экипажей уже стала системной.

«Сырский заявил 16 июля, что украинские силы систематически уничтожают возможности ПВО России, чтобы создать условия для успешного использования Украиной ударной авиации, и отметил, что F-16 прибудут «скоро». Основатель спецподразделения «Kraken» Главного управления военной разведки Украины (ГУР) Константин Немичев 12 июля заявил, что украинские войска за неустановленный период времени уничтожили четыре российские системы С-300, которые российские войска использовали для ударов по Харькову. В Совете депутатов села Краснинское Волгоградской области заявили, что убитый 12 июля российский командир батареи С-300 отметил в недавнем письме, что в результате ударов Украины по российским средствам ПВО погибли два российских командира батарей, вероятно, батарей ПВО за последние две недели (вероятно, имеется в виду где-то в июне — начале июля 2024 г.)», — дополнили в Институте изучения войны.