Пропаганда РФ распространяет видео удара по мосту на Харьковщине: данные ХОВА

Начальник ХОВА на брифинге 11 мая прокомментировал видео с якобы ударом по мосту в Старом Салтове, которое распространяют российские telegram-каналы, сообщает «Суспільне».

«В настоящее время логистика для гражданских идет без каких-либо ограничений. Просто будем учитывать ту военную ситуацию, обстановку, которая есть у нас. Это стратегическая для нас переправа, поэтому мы ограничим коммуникацию по отношению к ней», — сказал Синегубов.

Видео, распространенное российскими пропагандистами

Он также подчеркнул: «У нас есть другие альтернативные пути, которые мы сделали в 2022-2023 году. Там немного дольше нужно проехать, однако там абсолютно проездное направление, проездной путь. Поэтому проблем с эвакуацией, перемещением гражданского населения по тому направлению у нас нет».