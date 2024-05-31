Школьный вальс под землей: последние звонки прозвенели в Харькове (фото)

В Харьковском горсовете показали, как ученики Салтовского и Основянского районов отметили праздник последнего звонка.

В частности, для школьников Салтовского района праздник прошел в метрошколе. Под землей выпускники станцевали свой прощальный школьный вальс.

«Последний звонок раздался для более 8 тыс. школьников Основянского района, в том числе для 119 учеников метрошколы. В этом году учебу в учебных заведениях района завершили 838 одиннадцатиклассников», — рассказали в мэрии.