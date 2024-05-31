Школьный вальс под землей: последние звонки прозвенели в Харькове (фото)
Фото: Харьковский горсовет
В Харьковском горсовете показали, как ученики Салтовского и Основянского районов отметили праздник последнего звонка.
В частности, для школьников Салтовского района праздник прошел в метрошколе. Под землей выпускники станцевали свой прощальный школьный вальс.
«Последний звонок раздался для более 8 тыс. школьников Основянского района, в том числе для 119 учеников метрошколы. В этом году учебу в учебных заведениях района завершили 838 одиннадцатиклассников», — рассказали в мэрии.
Читайте также: Детство одно: в Харькове определились с форматом последних звонков и выпускных
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: звонок, міськрада, метрошкола, последний, ученики, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Школьный вальс под землей: последние звонки прозвенели в Харькове (фото)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 31 мая 2024 в 13:51;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковском горсовете показали, как ученики Салтовского и Основянского районов отметили праздник последнего звонка.".