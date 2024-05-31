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Школьный вальс под землей: последние звонки прозвенели в Харькове (фото)

Общество 13:51   31.05.2024
Виктория Яковенко
Школьный вальс под землей: последние звонки прозвенели в Харькове (фото) Фото: Харьковский горсовет

В Харьковском горсовете показали, как ученики Салтовского и Основянского районов отметили праздник последнего звонка.

В частности, для школьников Салтовского района праздник прошел в метрошколе. Под землей выпускники станцевали свой прощальный школьный вальс.

«Последний звонок раздался для более 8 тыс. школьников Основянского района, в том числе для 119 учеников метрошколы. В этом году учебу в учебных заведениях района завершили 838 одиннадцатиклассников», — рассказали в мэрии.

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Фото: Харьковский горсовет

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 31 мая 2024 в 13:51;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковском горсовете показали, как ученики Салтовского и Основянского районов отметили праздник последнего звонка.".