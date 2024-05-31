Шкільний вальс під землею: останній дзвоник пролунав у Харкові (фото)

У Харківській міськраді показали, як учні Салтівського та Основ’янського районів відзначили свято останнього дзвоника.

Зокрема, для школярів Салтівського району свято пройшло у метрошколі. Під землею випускники станцювали свій прощальний шкільний вальс.

«Останній дзвоник пролунав для понад 8 тис. школярів Основ’янського району, в тому числі для 119-ти учнів метрошколи. Цього року навчання в закладах освіти району завершили 838 одинадцятикласників», – розповіли у мерії.