Шкільний вальс під землею: останній дзвоник пролунав у Харкові (фото)
Фото: Харківська міськрада
У Харківській міськраді показали, як учні Салтівського та Основ’янського районів відзначили свято останнього дзвоника.
Зокрема, для школярів Салтівського району свято пройшло у метрошколі. Під землею випускники станцювали свій прощальний шкільний вальс.
«Останній дзвоник пролунав для понад 8 тис. школярів Основ’янського району, в тому числі для 119-ти учнів метрошколи. Цього року навчання в закладах освіти району завершили 838 одинадцятикласників», – розповіли у мерії.
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Травня 2024 в 13:51;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській міськраді показали, як учні Салтівського та Основ’янського районів відзначили свято останнього дзвоника.".