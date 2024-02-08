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Гарячу лінію для рідних військовополонених і зниклих безвісти запустила ХПГ

Суспільство 17:56   08.02.2024
Оксана Якушко
Гарячу лінію для рідних військовополонених і зниклих безвісти запустила ХПГ

Дзвінки на гарячу лінію ХПГ для рідних військовополонених і зниклих безвісти є безкоштовними.

“Харківська правозахисна група» для допомоги родинам військовополонених, ув’язнених цивільних осіб чи цивільних, зниклих безвісти, на окупованій в той час території, створює безкоштовну гарячу лінію. Якщо Ви, або Ваші знайомі, маєте інформацію про таких людей, подзвоніть, будь ласка, на гарячу лінію за номером 0–800–20-2402. Цей дзвінок буде для Вас безкоштовним.

І, хоча ми не можемо гарантувати результат, але ми вже змогли знайти більш ніж 30% людей, за даними їх родин, що звернулися до нас.

Оператори гарячої лінії поставлять кілька запитань, і Ваші відповіді підуть до Бази даних по розшуку та наданню допомоги родинам цих категорій громадян. У Вас це забере до 4 хвилин, але Ви зможете надати людині шанс на допомогу!” – йдеться у зверненні ХПГ.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Лютого 2024 в 17:56;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Дзвінки на гарячу лінію ХПГ для рідних військовополонених і зниклих безвісти є безкоштовними.".