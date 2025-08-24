Live
  • Нд 24.08.2025
  • Харків  +20°С
  • USD 41.22
  • EUR 47.98

Військовополонені їдуть додому: повернули бійців, журналістів та мера Херсона

Репортаж 17:07   24.08.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Військовополонені їдуть додому: повернули бійців, журналістів та мера Херсона Фото: Володимир Зеленський/телеграм

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що відбувся 68-й обмін військовополоненими. Додому повертаються захисники, які пробули у полоні з 2022 року.

“Сьогодні наші люди повертаються додому. Воїни Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби та цивільні. Більшість із них були в полоні ще з 2022 року”, – написав глава держави.

Фото: Володимир Зеленський/телеграм

У Координаційному штабі поводження з військовополоненими уточнили: у межах обміну вдалося повернути вісьмох цивільних. А серед захисників, що повернулися, – представники практично всіх Сил оборони України. Так, в Україну прибули воїни бійці десантно-штурмових, повітряних, військово-морських сил, а також воїни ТРО, Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Усі вони – рядові та сержанти.

Фото: Володимир Зеленський/телеграм

“Військовослужбовці, які сьогодні повернулися, обороняли місто Маріуполь, луганський, донецький, харківський, запорізький, херсонський, миколаївський, київський, сумський напрямки, охороняли Чорнобильську АЕС. Також побачать рідних ті, хто потрапив до рук ворога на тимчасово окупованих територіях, в Криму”, – зазначили у штабі.

Фото: Володимир Зеленський/телеграм

Крім того, повернули і двох журналістів – Дмитра Хилюка та Марка Каліуша. Їх незаконно затримали окупанти у 2022 та 2023 роках.

Фото: Володимир Зеленський/телеграм

“Серед звільнених цивільних громадян також є медик Сергій Ковальов з батальйону “Госпітальєри”, який рятував життя захисників і цивільних під час облоги на заводі “Азовсталь”. Повертається додому і колишній мер Херсона Володимир Миколаєнко, який не пішов на співпрацю з окупантами”, – додали у повідомленні.

Фото: Володимир Зеленський/телеграм

Усі вони отримають необхідну медичну допомогу та держвиплати, а також пройдуть реабілітацію.

Читайте також: Сім військових РФ та 36 одиниць техніки ліквідували ЗСУ – дані ОТУВ «Харків»

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Один бій триває на Куп’янському напрямку – вечірнє зведення Генштабу ЗСУ
Один бій триває на Куп’янському напрямку – вечірнє зведення Генштабу ЗСУ
24.08.2025, 18:20
Військовополонені їдуть додому: повернули бійців, журналістів та мера Херсона
Військовополонені їдуть додому: повернули бійців, журналістів та мера Херсона
24.08.2025, 17:07
Збила машина, коли їхав на велосипеді: загинув 77-річний депутат – хто водій
Збила машина, коли їхав на велосипеді: загинув 77-річний депутат – хто водій
24.08.2025, 15:49
До кінця серпня ряд трамваїв змінять маршрути – як вони курсуватимуть
До кінця серпня ряд трамваїв змінять маршрути – як вони курсуватимуть
24.08.2025, 14:40
Сім військових РФ та 36 одиниць техніки ліквідували ЗСУ – дані ОТУВ “Харків”
Сім військових РФ та 36 одиниць техніки ліквідували ЗСУ – дані ОТУВ “Харків”
24.08.2025, 13:40
Новини Харкова — головне за 24 серпня: наши вдома, робота метро, ​​бої
Новини Харкова — головне за 24 серпня: наши вдома, робота метро, ​​бої
24.08.2025, 17:33

Новини за темою:

14:54
У Харкові на вас чекає смерть – полонений командир РФ звернувся до окупантів
17:56
Гарячу лінію для рідних військовополонених і зниклих безвісти запустила ХПГ
13:32
Росіянин «Шаман» наказав розстріляти пораненого полоненого на Харківщині

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Військовополонені їдуть додому: повернули бійців, журналістів та мера Херсона»; з категорії Репортаж на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 24 Серпня 2025 в 17:07;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Президент України Володимир Зеленський повідомив, що відбувся 68-й обмін військовополоненими. Додому повертаються захисники, які пробули у полоні з 2022 року.".