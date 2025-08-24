Військовополонені їдуть додому: повернули бійців, журналістів та мера Херсона

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що відбувся 68-й обмін військовополоненими. Додому повертаються захисники, які пробули у полоні з 2022 року.

“Сьогодні наші люди повертаються додому. Воїни Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби та цивільні. Більшість із них були в полоні ще з 2022 року”, – написав глава держави.

У Координаційному штабі поводження з військовополоненими уточнили: у межах обміну вдалося повернути вісьмох цивільних. А серед захисників, що повернулися, – представники практично всіх Сил оборони України. Так, в Україну прибули воїни бійці десантно-штурмових, повітряних, військово-морських сил, а також воїни ТРО, Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Усі вони – рядові та сержанти.

“Військовослужбовці, які сьогодні повернулися, обороняли місто Маріуполь, луганський, донецький, харківський, запорізький, херсонський, миколаївський, київський, сумський напрямки, охороняли Чорнобильську АЕС. Також побачать рідних ті, хто потрапив до рук ворога на тимчасово окупованих територіях, в Криму”, – зазначили у штабі.

Крім того, повернули і двох журналістів – Дмитра Хилюка та Марка Каліуша. Їх незаконно затримали окупанти у 2022 та 2023 роках.

“Серед звільнених цивільних громадян також є медик Сергій Ковальов з батальйону “Госпітальєри”, який рятував життя захисників і цивільних під час облоги на заводі “Азовсталь”. Повертається додому і колишній мер Херсона Володимир Миколаєнко, який не пішов на співпрацю з окупантами”, – додали у повідомленні.

Усі вони отримають необхідну медичну допомогу та держвиплати, а також пройдуть реабілітацію.