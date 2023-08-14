Росіянин «Шаман» наказав розстріляти пораненого полоненого на Харківщині

Керівник бригади “Призрак” на прізвисько “Шаман” наказав підлеглому “пустить в расход” українського військовополоненого, повідомила Харківська обласна прокуратура.

Прокуратура спільно із СБУ встановила ще один звірячий злочин, вчинений росіянами під час окупації Харківської області.

28 березня минулого року підозрюваний прибув до приватного домоволодіння у селі Вільхівка Харківського району, де росіяни створили «штаб» з українськими військовополоненими та цивільними особами. У сараї окупанти помістили важкопораненого українського бійця та трьох тероборонівців.

Зайшовши до сараю, «Шаман» почав бити руками та ногами трьох воїнів ТрО, щоб отримати інформацію щодо інших українських військовослужбовців.

Не отримавши бажаної інформації, за наказом «Шамана» військовослужбовці рф вивели з сараю трьох ТрО, посадили до автомобіля та вивезли.

Російський військовий на прізвисько «Ангел» спитав у «Шамана», що робити з важкопораненим українським військовим, який лежав у сараї та стікав кров‘ю. Підозрюваний наказав «пустить в расход» українського військового.

«Ангел» зняв з плеча автомат та вистрелив в українського бійця, від чого той загинув на місці.

Заочно повідомлено про підозру 57-річному керівнику бригади «Призрак» на прізвисько «Шаман» у порушенні законів та звичаїв війни, що передбачені міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, та віддані наказу на вбивство (ч. 2 ст. 438 КК України).

Відомо, що “Шаман” – Демченко Володимир Олександрович, 18.01.1966 р.н., уродженець Харкова, керівник підрозділу збройних сил рф чи інших військових формувань.

У лютому 2023 року за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури «Шаману» вже було повідомлено про підозру за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).