Россиянин «Шаман» приказал расстрелять раненого военнопленного на Харьковщине
Руководитель бригады «Призрак» по прозвищу «Шаман» приказал подчиненному «пустить в расход» украинского военнопленного, сообщила Харьковская областная прокуратура.
Прокуратура совместно с СБУ установила еще одно зверское преступление, совершенное россиянами во время оккупации Харьковской области.
28 марта прошлого года подозреваемый прибыл в частное домовладение в селе Ольховка Харьковского района, где российские военные создали «штаб» с украинскими военнопленными и гражданскими. В сарае оккупанты поместили тяжелораненого украинского бойца и трех теробороновцев.
Зайдя в сарай, «Шаман» начал бить руками и ногами трех воинов ТРО, чтобы получить информацию о других украинских военнослужащих.
Не получив желаемой информации, по приказу «Шамана» военнослужащие рф вывели из сарая трех бойцов ТрО, посадили в автомобиль и вывезли.
Российский военный по прозвищу «Ангел» спросил у «Шамана», что делать с тяжелораненым украинским военным, который лежал в сарае и истекал кровью. Подозреваемый отдал приказ «пустить в расход» украинского военного.
Ангел снял с плеча автомат и выстрелил в украинского бойца, от чего тот погиб на месте.
Заочно сообщено о подозрении 57-летнему руководителю бригады «Призрак» по прозвищу «Шаман» в нарушении законов и обычаев войны, предусмотренных международными договорами — отдан приказ на убийство (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Известно, что «Шаман» — это Демченко Владимир Александрович, 18.01.1966 г.р., уроженец Харькова, руководитель подразделения вооруженных сил рф или других военных формирований.
В феврале 2023 года «Шаман» уже получил подозрение по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
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- • Дата публикации материала: 14 августа 2023 в 13:32;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Руководитель бригады «Призрак» по прозвищу «Шаман» приказал подчиненному «пустить в расход» украинского военнопленного, сообщила Харьковская областная прокуратура.".