Россиянин «Шаман» приказал расстрелять раненого военнопленного на Харьковщине

Руководитель бригады «Призрак» по прозвищу «Шаман» приказал подчиненному «пустить в расход» украинского военнопленного, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Прокуратура совместно с СБУ установила еще одно зверское преступление, совершенное россиянами во время оккупации Харьковской области.

28 марта прошлого года подозреваемый прибыл в частное домовладение в селе Ольховка Харьковского района, где российские военные создали «штаб» с украинскими военнопленными и гражданскими. В сарае оккупанты поместили тяжелораненого украинского бойца и трех теробороновцев.

Зайдя в сарай, «Шаман» начал бить руками и ногами трех воинов ТРО, чтобы получить информацию о других украинских военнослужащих.

Не получив желаемой информации, по приказу «Шамана» военнослужащие рф вывели из сарая трех бойцов ТрО, посадили в автомобиль и вывезли.

Российский военный по прозвищу «Ангел» спросил у «Шамана», что делать с тяжелораненым украинским военным, который лежал в сарае и истекал кровью. Подозреваемый отдал приказ «пустить в расход» украинского военного.

Ангел снял с плеча автомат и выстрелил в украинского бойца, от чего тот погиб на месте.

Заочно сообщено о подозрении 57-летнему руководителю бригады «Призрак» по прозвищу «Шаман» в нарушении законов и обычаев войны, предусмотренных международными договорами — отдан приказ на убийство (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Известно, что «Шаман» — это Демченко Владимир Александрович, 18.01.1966 г.р., уроженец Харькова, руководитель подразделения вооруженных сил рф или других военных формирований.

В феврале 2023 года «Шаман» уже получил подозрение по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).