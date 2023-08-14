Live
  • Пн 14.08.2023
    • Харьков
  •   +28°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.21
    • 🟢

Россиянин «Шаман» приказал расстрелять раненого военнопленного на Харьковщине

Происшествия 13:32   14.08.2023
Оксана Якушко
Россиянин «Шаман» приказал расстрелять раненого военнопленного на Харьковщине

Руководитель бригады «Призрак» по прозвищу «Шаман» приказал подчиненному «пустить в расход» украинского военнопленного, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Прокуратура совместно с СБУ установила еще одно зверское преступление, совершенное россиянами во время оккупации Харьковской области.

28 марта прошлого года подозреваемый прибыл в частное домовладение в селе Ольховка Харьковского района, где российские военные создали «штаб» с украинскими военнопленными и гражданскими. В сарае оккупанты поместили тяжелораненого украинского бойца и трех теробороновцев.

Зайдя в сарай, «Шаман» начал бить руками и ногами трех воинов ТРО, чтобы получить информацию о других украинских военнослужащих.

Не получив желаемой информации, по приказу «Шамана» военнослужащие рф вывели из сарая трех бойцов ТрО, посадили в автомобиль и вывезли.

Российский военный по прозвищу «Ангел» спросил у «Шамана», что делать с тяжелораненым украинским военным, который лежал в сарае и истекал кровью. Подозреваемый отдал приказ «пустить в расход» украинского военного.

Ангел снял с плеча автомат и выстрелил в украинского бойца, от чего тот погиб на месте.

Заочно сообщено о подозрении 57-летнему руководителю бригады «Призрак» по прозвищу «Шаман» в нарушении законов и обычаев войны, предусмотренных международными договорами — отдан приказ на убийство (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Известно, что «Шаман» — это Демченко Владимир Александрович, 18.01.1966 г.р., уроженец Харькова, руководитель подразделения вооруженных сил рф или других военных формирований.

В феврале 2023 года «Шаман» уже получил подозрение по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Читайте также: Россиянина, расстрелявшего авто с супругами на Харьковщине, будут судить

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Что происходит под Купянском: ISW сообщил данные ВСУ и российских источников
Что происходит под Купянском: ISW сообщил данные ВСУ и российских источников
14.08.2023, 07:44
Машовец: оккупанты уперлись в опорные пункты ВСУ на Купянском направлении
Машовец: оккупанты уперлись в опорные пункты ВСУ на Купянском направлении
14.08.2023, 09:08
Ночная ракетная атака, наступление на Харьковщине и обстрелы: данные Генштаба
Ночная ракетная атака, наступление на Харьковщине и обстрелы: данные Генштаба
14.08.2023, 07:13
Россиянин «Шаман» приказал расстрелять раненого военнопленного на Харьковщине
Россиянин «Шаман» приказал расстрелять раненого военнопленного на Харьковщине
14.08.2023, 13:32
Трактор-разминировщик подорвался в поле на Харьковщине
Трактор-разминировщик подорвался в поле на Харьковщине
13.08.2023, 11:35
Били из танков по центру поселка: подробности обстрела Казачьей Лопаны (фото)
Били из танков по центру поселка: подробности обстрела Казачьей Лопаны (фото)
14.08.2023, 13:46

Новости по теме:

13:21
Погибший и раненые: в ХОВА сообщили о новых обстрелах Харьковщины
11:00
Судимый житель Харьковщины агитировал за «русский мир» и попался СБУ
09:58
ВСУ ощутимо уничтожили мощности врага на Купянском направлении — Маляр
07:13
Ночная ракетная атака, наступление на Харьковщине и обстрелы: данные Генштаба
09:26
Десять авианалетов совершил враг за сутки на Лимано-Купянском направлении

  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Россиянин «Шаман» приказал расстрелять раненого военнопленного на Харьковщине»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
    • • Дата публикации материала: 14 августа 2023 в 13:32;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Руководитель бригады «Призрак» по прозвищу «Шаман» приказал подчиненному «пустить в расход» украинского военнопленного, сообщила Харьковская областная прокуратура.".