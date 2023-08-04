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Россиянина, расстрелявшего авто с супругами на Харьковщине, будут судить

Происшествия 15:53   04.08.2023
Оксана Якушко
Россиянина, расстрелявшего авто с супругами на Харьковщине, будут судить

Харьковская областная прокуратура передала в суд дело в отношении российского военного, открывшего прицельный огонь по автомобилю с супругами.

23 июня прошлого года супруги с Донбасса поехали на своем автомобиле «Mazda» в Бахмут, чтобы эвакуировать пожилых больных родителей. Вблизи села Большая Камышеваха Изюмского района их автомобиль расстреляли российские военные.

Женщина пыталась спасти мужчину, однако оккупанты продолжили обстрелы. В то время украинские военные проводили аэроразведку и зафиксировали расстрел автомобиля.

Увидев коптер, женщина не понимала, что ей делать, но пошла за ним, потому что только так могла спасти свою жизнь и жизнь мужчины. Дрон привел ее к месту дислокации украинских военных.

 

В это время оккупанты подошли к расстрелянному автомобилю и подумали, что мужчина умер. Они сбросили его тело в траншею на обочине дороги. Человек более 30 часов пролежал без сознания. Затем он самостоятельно дошел до базы ВСУ.

Правоохранители идентифицировали российского военного, расстрелявшего автомобиль с супругами. Это житель Москвы, старший лейтенант, командир 1-й мотострелковой роты 1-го мотострелкового батальона БТГр (батальонной мотострелковой группы) 15-го мотострелкового полка 2-й мотострелковой дивизии 1-й танковой армии Западного ВО (военного округа) рф.

Благодаря радиоперехвату установлено, что во время телефонного разговора с женой он посмеиваясь в трубку сказал: «Я человека сегодня убил».

Харьковская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении 26-летнего российского военнослужащего по факту совершения по предварительному сговору с другими лицами нарушения законов и обычаев войны, соединенного с оконченным покушением на умышленное убийство двух гражданских лиц (ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст.28, ч. 2 ст.438 УК Украины).

Российского военного будут судить заочно в Барвенковском районном суде Харьковской области.

Читайте также: 25-летний москвич расстрелял из пулемета супругов в авто на Харьковщине (видео)

«Иди за мной». Документальный фильм о спасении гражданских дронами под Изюмом

Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 4 августа 2023 в 15:53;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковская областная прокуратура передала в суд дело в отношении российского военного, открывшего прицельный огонь по автомобилю с супругами.".