Росіянина, який розстріляв авто з подружжям на Харківщині, судитимуть

Харківська обласна прокуратура передала до суду справу стосовно російського військового, який відкрив прицільний вогонь по автомобілю з подружжям.

23 червня минулого року подружжя з Донеччини поїхало на власному автомобілі «Mazda» до міста Бахмут, щоб евакуювати літніх хворих батьків. Поблизу села Велика Комишуваха Ізюмського району їх автомобіль розстріляли російські військові.

Жінка намагалась врятувати чоловіка, проте окупанти продовжили обстріли. У цей час українські військові проводили аеророзвідку та зафіксували розстріл автівки.

Побачивши коптер, жінка не розуміла, що їй робити, але пішла за ним, бо тільки так могла врятувати своє життя та життя чоловіка. Дрон привів її до місця дислокації українських військових.

У цей час окупанти підійшли до розстріляної автівки та подумали, що чоловік помер. Вони скинули його тіло у траншею на узбіччі дороги. Чоловік понад 30 годин пролежав без тями. Потім він самотужки дійшов до бази ЗСУ.

Правоохоронці ідентифікували російського військового, який розстріляв автомобіль з подружжям. Це мешканець Москви, старший лейтенант, командир 1-ої мотострілецької роти 1-ого мотострілецького батальйону БТГр (батальйонної мотострілецької групи) 15-ого мотострілецького полку 2-оі мотострілецької дивізії 1-ої танкової армії Західного ВО (воєнного округу), командир мотострілецької роти зс рф.

Завдяки радіоперехопленню встановлено, що під час телефонної розмови з дружиною він, посміючись у слухавку, сказав: «Я человека сегодня убил».

Харківська обласна прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо 26-річного російського військовослужбовця за фактом скоєння за попередньою змовою з іншими особами порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з закінченим замахом на умисне вбивство двох цивільних осіб (ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 КК України).

Російського військового судитимуть заочно у Барвінківському районному суді Харківської області.