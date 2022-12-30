«Йди за мною». Документальний фільм про порятунок цивільних дронами під Ізюмом

Український режисер Любомир Левицький розмістив на YouTube документальний фільм «Йди за мною» про унікальну операцію порятунку, створений на реальних кадрах, знятих з українського дрону.

Документальний фільм розповідає про унікальну рятувальну операцію дронами, яку провели українські військові 93-ї бригади “Холодний Яр” під час жорстоких боїв під Ізюмом влітку 2022.

Кінорежисер Любомир Левицький зняв у фільмі реальні учасники подій: воїни ЗСУ і врятовані цивільні, які пригадали той жах знову, аби весь світ дізнався про неймовірний подвиг ЗСУ.

Кадри, зняті дронами під час операції, Любомиру передали військові 93-ї бригади «Холодний Яр».

Тридцять хвилин неймовірної напруги. Молоде подружжя вирушило за батьками і потрапили під шквальний вогонь й опинилась у 30 метрах від російських позицій.

Чоловік за кермом отримав важке поранення, його дружина намагалася врятувати його. Це побачили воїни ЗСУ з дрона. Вони причепили записку на квадрокоптер «Йди за мною» і вивели жінку з місця бою.