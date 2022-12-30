«Иди за мной». Документальный фильм о спасении гражданских дронами под Изюмом

Украинский режиссер Любомир Левицкий разместил на YouTube документальный фильм «Иди за мной» об уникальной операции спасения, созданный на реальных кадрах, снятых с украинского дрона.

Документальный фильм рассказывает об уникальной спасательной операции дронами, которую провели украинские военные 93-й бригады «Холодный Яр» во время жестоких боев под Изюмом летом 2022 года.

Кинорежиссер Любомир Левицкий снял в фильме реальные участники событий: воины ВСУ и спасенные гражданские, вспомнившие ужас снова, чтобы весь мир узнал о невероятном подвиге ВСУ.

Кадры, снятые дронами во время операции, Любомиру передали военные 93-й бригады Холодный Яр.

Тридцать минут невероятного напряжения. Молодые супруги отправились за родителями и попали под шквальный огонь и оказались в 30 метрах от российских позиций.

Муж за рулем получил тяжелое ранение, его жена пыталась спасти его. Это увидели воины ВСУ из дрона. Они прицепили записку на квадрокоптере «Иди за мной» и вывели женщину с места боя.