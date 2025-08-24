Live
Сім військових РФ та 36 одиниць техніки ліквідували ЗСУ – дані ОТУВ “Харків”

Україна 13:40   24.08.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Фото: Олександр Рихлицький, 22 ОМБр

Вранці 24 серпня в ОТУВ “Харків” повідомили, що ситуація на півночі області залишається важкою. 

Минулої доби російські окупанти здійснили 66 обстрілів позицій наших військ, з них – 25 ударів дронами-камікадзе. Сили оборони продовжують нищити живу силу, озброєння і військову техніку на нашому напрямку. Знешкоджено 7 осіб агресора”, – передають в ОТУВ “Харків”.

Також Сили оборони розбили 36 одиниць озброєння та військової техніки ЗС РФ. Серед них:

▪️артсистема;

▪️п’ять авто;

▪️29 БпЛА;

▪️одна одиниця спецтехніки.

Знищено:

▪️47 укриттів для особового складу;

▪️три стартові позиції запуску БпЛА.

Читайте також: Били КАБами та дронами: які наслідки ударів по Харківській області

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
