Сім військових РФ та 36 одиниць техніки ліквідували ЗСУ – дані ОТУВ “Харків”
Фото: Олександр Рихлицький, 22 ОМБр
Вранці 24 серпня в ОТУВ “Харків” повідомили, що ситуація на півночі області залишається важкою.
“Минулої доби російські окупанти здійснили 66 обстрілів позицій наших військ, з них – 25 ударів дронами-камікадзе. Сили оборони продовжують нищити живу силу, озброєння і військову техніку на нашому напрямку. Знешкоджено 7 осіб агресора”, – передають в ОТУВ “Харків”.
Також Сили оборони розбили 36 одиниць озброєння та військової техніки ЗС РФ. Серед них:
▪️артсистема;
▪️п’ять авто;
▪️29 БпЛА;
▪️одна одиниця спецтехніки.
Знищено:
▪️47 укриттів для особового складу;
▪️три стартові позиції запуску БпЛА.
