Сім військових РФ та 36 одиниць техніки ліквідували ЗСУ – дані ОТУВ “Харків”

Вранці 24 серпня в ОТУВ “Харків” повідомили, що ситуація на півночі області залишається важкою.

“Минулої доби російські окупанти здійснили 66 обстрілів позицій наших військ, з них – 25 ударів дронами-камікадзе. Сили оборони продовжують нищити живу силу, озброєння і військову техніку на нашому напрямку. Знешкоджено 7 осіб агресора”, – передають в ОТУВ “Харків”.

Також Сили оборони розбили 36 одиниць озброєння та військової техніки ЗС РФ. Серед них:

▪️артсистема;

▪️п’ять авто;

▪️29 БпЛА;

▪️одна одиниця спецтехніки.

Знищено:

▪️47 укриттів для особового складу;

▪️три стартові позиції запуску БпЛА.