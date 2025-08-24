Семь военных РФ и 36 единиц техники ликвидировали ВСУ – данные ОТГВ «Харьков»
Фото: Александр Рыхлицкий, 22 ОМБр
Утром 24 августа в ОТГВ «Харьков» сообщили, что обстановка на севере области остается тяжелой.
«За прошедшие сутки российские оккупанты совершили 66 обстрелов позиций наших войск, из них – 25 ударов дронами-камикадзе. Силы обороны продолжают уничтожать живую силу, вооружение и военную технику в нашем направлении. Уничтожено 7 человек агрессора», – передают в ОТГВ «Харьков».
Также Силы обороны разбили 36 единиц вооружения и военной техники ВС РФ. Среди них:
▪️артсистема;
▪️пять авто;
▪️29 БпЛА;
▪️одна единица спецтехники.
Уничтожено:
▪️47 укрытий для личного состава;
▪️три стартовые позиции запуска БпЛА.
Читайте также: Били КАБами и дронами: каковы последствия ударов по Харьковской области
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: бои, ОТГВ "Харьков", фронт, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Семь военных РФ и 36 единиц техники ликвидировали ВСУ – данные ОТГВ «Харьков»»; из категории Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 24 августа 2025 в 13:40;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 24 августа в ОТГВ «Харьков» сообщили, что обстановка на севере области остается тяжелой. ".