Семь военных РФ и 36 единиц техники ликвидировали ВСУ – данные ОТГВ «Харьков»

Украина 13:40   24.08.2025
Николь Костенко-Лагутина
Утром 24 августа в ОТГВ «Харьков» сообщили, что обстановка на севере области остается тяжелой. 

«За прошедшие сутки российские оккупанты совершили 66 обстрелов позиций наших войск, из них – 25 ударов дронами-камикадзе. Силы обороны продолжают уничтожать живую силу, вооружение и военную технику в нашем направлении. Уничтожено 7 человек агрессора», – передают в ОТГВ «Харьков».

Также Силы обороны разбили 36 единиц вооружения и военной техники ВС РФ. Среди них:

▪️артсистема;

▪️пять авто;

▪️29 БпЛА;

▪️одна единица спецтехники.

Уничтожено:

▪️47 укрытий для личного состава;

▪️три стартовые позиции запуска БпЛА.

Читайте также: Били КАБами и дронами: каковы последствия ударов по Харьковской области

Автор: Николь Костенко-Лагутина
