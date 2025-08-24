Семь военных РФ и 36 единиц техники ликвидировали ВСУ – данные ОТГВ «Харьков»

Утром 24 августа в ОТГВ «Харьков» сообщили, что обстановка на севере области остается тяжелой.

«За прошедшие сутки российские оккупанты совершили 66 обстрелов позиций наших войск, из них – 25 ударов дронами-камикадзе. Силы обороны продолжают уничтожать живую силу, вооружение и военную технику в нашем направлении. Уничтожено 7 человек агрессора», – передают в ОТГВ «Харьков».

Также Силы обороны разбили 36 единиц вооружения и военной техники ВС РФ. Среди них:

▪️артсистема;

▪️пять авто;

▪️29 БпЛА;

▪️одна единица спецтехники.

Уничтожено:

▪️47 укрытий для личного состава;

▪️три стартовые позиции запуска БпЛА.