12 жителів Харківщини повернулися додому з російського полону
Фото: Олег Синєгубов
12 мешканців Харківської області повернули в Україну в межах обміну 24 серпня, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Серед звільнених – п’ятеро харків’ян, двоє жителів Ізюма і двоє – Куп’янська, по одному з Лозівського, Харківського та Куп’янського районів.
«Вітаємо на Батьківщині. Бажаємо хлопцям скорішого відновлення!», – написав голова ХОВА.
Нагадаємо, 68-й обмін військовополоненими відбувся у День Незалежності України, 24 серпня. Додому повернулися захисники, які пробули у полоні з 2022 року. Серед звільнених – воїни, цивільні, журналісти та колишній мер Херсона Володимир Миколаєнко, який не пішов на співпрацю з окупантами.
25 Серпня 2025 в 12:38
