Live
  • Пн 25.08.2025
  • Харків  +18°С
  • USD 41.28
  • EUR 47.91

12 жителів Харківщини повернулися додому з російського полону

Суспільство 12:38   25.08.2025
Вікторія Яковенко
12 жителів Харківщини повернулися додому з російського полону Фото: Олег Синєгубов

12 мешканців Харківської області повернули в Україну в межах обміну 24 серпня, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Серед звільнених – п’ятеро харків’ян, двоє жителів Ізюма і двоє – Куп’янська, по одному з Лозівського, Харківського та Куп’янського районів.

«Вітаємо на Батьківщині. Бажаємо хлопцям скорішого відновлення!», – написав голова ХОВА.

Нагадаємо, 68-й обмін військовополоненими відбувся у День Незалежності України, 24 серпня. Додому повернулися захисники, які пробули у полоні з 2022 року. Серед звільнених – воїни, цивільні, журналісти та колишній мер Херсона Володимир Миколаєнко, який не пішов на співпрацю з окупантами.

Читайте також: Реальна загроза залишається щодня – Терехов звернувся до харків’ян

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
12 жителів Харківщини повернулися додому з російського полону
12 жителів Харківщини повернулися додому з російського полону
25.08.2025, 12:38
Про складну ситуацію на півночі області повідомили в ОТУВ “Харків”
Про складну ситуацію на півночі області повідомили в ОТУВ “Харків”
25.08.2025, 11:50
Реальна загроза залишається щодня – Терехов звернувся до харків’ян
Реальна загроза залишається щодня – Терехов звернувся до харків’ян
25.08.2025, 12:02
Удар БпЛА по агропідприємству в Богодухівському районі: подробиці та фото
Удар БпЛА по агропідприємству в Богодухівському районі: подробиці та фото
25.08.2025, 12:17
Вкрав гроші й витратив на свої потреби: крадіжка на березі річки на Харківщині
Вкрав гроші й витратив на свої потреби: крадіжка на березі річки на Харківщині
25.08.2025, 11:30
Над Новомихайлівкою – знову український прапор, а РФ наблизилася до Куп’янська
Над Новомихайлівкою – знову український прапор, а РФ наблизилася до Куп’янська
25.08.2025, 11:10

Новини за темою:

13:41
З полону РФ повернулися українські воїни, серед них – захисники Харківщини 📷
06:00
Сьогодні 20 травня: яке свято та день в історії
16:33
РФ видала Україні під час обміну полоненими жінку, яку шукали 10 років
12:10
У Харкові буде центр підтримки для рідних військовополонених: як записатися
18:11
Стан здоров’я двох харків’ян, яких повернули з полону РФ, важкий

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «12 жителів Харківщини повернулися додому з російського полону»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 25 Серпня 2025 в 12:38;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "12 мешканців Харківської області повернули в Україну в межах обміну 24 серпня, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".