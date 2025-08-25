12 жителів Харківщини повернулися додому з російського полону

12 мешканців Харківської області повернули в Україну в межах обміну 24 серпня, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Серед звільнених – п’ятеро харків’ян, двоє жителів Ізюма і двоє – Куп’янська, по одному з Лозівського, Харківського та Куп’янського районів.

«Вітаємо на Батьківщині. Бажаємо хлопцям скорішого відновлення!», – написав голова ХОВА.

Нагадаємо, 68-й обмін військовополоненими відбувся у День Незалежності України, 24 серпня. Додому повернулися захисники, які пробули у полоні з 2022 року. Серед звільнених – воїни, цивільні, журналісти та колишній мер Херсона Володимир Миколаєнко, який не пішов на співпрацю з окупантами.