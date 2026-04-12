Розстріл військовополонених на Харківщині: розпочали досудове розслідування
Харківська обласна прокуратура відреагувала на відео, яке опублікували аналітики групи DeepState. На ньому російські окупанти на Харківщині вбили чотирьох українських воїнів, які здалися в полон.
“За даними слідства, 11 квітня поблизу населеного пункту Ветеринарне Харківської області військовослужбовці збройних сил рф, грубо порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, вбили чотирьох українських військовополонених. Встановлено, що окупанти зайшли на позиції, взяли у полон чотирьох бійців однієї з окремих механізованих бригад Збройних Сил України, після чого умисно розстріляли їх з автоматичної зброї“, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.
За фактом розпочали досудове розслідування за статтею “жорстоке поводження з військовополоненими, що спричинило їхню загибель”. Обставини злочину та особи злочинців встановлюють.
Зазначимо, Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні 12 квітня інформував про спробу російської армії атакувати в районі Ветеринарного у Харківській області. Цей населений пункт знаходиться на півночі від Харкова, біля самого держкордону – неподалік Козачої Лопані.
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: военнопленные, досудебное расследование, новини Харкова, расстрел;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Розстріл військовополонених на Харківщині: розпочали досудове розслідування», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
• Дата публікації матеріалу: 12 Квітня 2026 в 10:55;