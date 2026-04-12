Расстрел военнопленных на Харьковщине: начали досудебное расследование

Харьковская областная прокуратура отреагировала на видео, опубликованное аналитиками группы DeepState. На нем российские оккупанты на Харьковщине убили четырех украинских воинов, которые сдались в плен.

«По данным следствия, 11 апреля вблизи населенного пункта Ветеринарное Харьковской области военнослужащие вооруженных сил рф, грубо нарушая нормы международного гуманитарного права, убили четырех украинских военнопленных. Установлено, что оккупанты зашли на позиции, взяли в плен четырех бойцов одной из отдельных механизированных бригад Вооруженных Сил Украины, после чего умышленно расстреляли их из автоматического оружия», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

По факту начали досудебное расследование по статье «жестокое обращение с военнопленными, повлекшее их гибель». Обстоятельства преступления и личности преступников устанавливают.

Отметим, Генштаб ВСУ в утренней сводке 12 апреля проинформировал о попытке российской армии атаковать в районе Ветеринарного в Харьковской области. Этот населенный пункт находится на севере от Харькова, у самой госграницы — неподалеку от Казачьей Лопани.