Сегодня 25 августа: какой праздник и день в истории

25 августа 1991 года Верховная Рада Украины «раскулачила» Компартию. В 1920-м завершилась Варшавская битва, известная как «Чудо на Висле». В 1912-м в Китае основали партию Гоминьдан. В 1825-м провозгласил независимость Уругвай. В 1810-м британец Пол Дюран получил патент на консервную банку. В 1609-м Галилео Галилей продемонстрировал телескоп малому совету Венеции.

Праздники и памятные даты 25 августа

25 августа в мире – День примирительного поцелуя.

Также сегодня: День рождения консервной банки, День рождения операционной системы «Linux».

25 августа в истории

25 августа 1609 года Галилео Галилей продемонстрировал телескоп малому совету дожа Венеции Леонардо Донато. Подробнее.

25 августа 1810 года британец Пол Дюран получил патент на металлическую консервную банку. Подробнее.

25 августа 1825 года провозгласил независимость Уругвай. Это произошло в результате войны за независимость испанских колоний в Америке. Подробнее.

25 августа 1912 года в Китае основали партию «Гоминьдан» — «национальную партию», которая до середины 1990-х (а впоследствии и в 2000-х) оставалась у власти в Китайской Республике на Тайване. Подробнее.

25 августа 1920 года завершилась Варшавская битва, известная как «Чудо на Висле». Подробнее.

25 августа 1964 года украинского генерала Петра Григоренко, публично выступавшего против советской власти того времени, разжаловали в рядовые и направили на принудительное лечение в психбольницу.

25 августа 1991 года Верховная Рада Украины «раскулачила» Компартию. В этот день президиум Верховной Рады принял постановление «О собственности Компартии Украины и КПСС на территории Украины». Краткий документ состоял всего из трех пунктов. Им на баланс Верховной Рады принимали имущество ЦК Компартии Украины и ЦК КПСС на территории Украины (здания, типографии, транспортные средства и т.п.). Кабмину, КГБ и МВД поручали решить вопросы охраны этих сооружений и имущества. Аналогичные поручения давали Совету Министров Крымской АССР.

Церковный праздник 25 августа

25 августа чтят память апостола от 70-ти Тита. Подробнее.

Народные приметы

Если в лесу много грибов, то зима будет длинная и холодная.

Если 25 августа после обеда идет дождь, то и 26 августа будет ливень.

Если с деревьев уже начали опадать листья, то зима будет ранней и суровой.

Что нельзя делать 25 августа

День не подходит для начала строительных работ или ремонта.

Нельзя заключать 25 августа соглашения и договоры.

Нельзя отказывать в помощи нуждающимся.