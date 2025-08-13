Сегодня 13 августа: какой праздник и день в истории

13 августа 1997 года на ТВ вышла первая серия мультсериала «South Park». В 1920-м началась Варшавская битва, которая известна также как «Чудо на Висле». В 1961-м начали строить Берлинскую стену. В 1624-м король Франции Людовик XIII назначил кардинала Ришелье своим первым министром. В 1521-м испанские конкистадоры во главе с Кортесом захватили столицу ацтеков Теночтитлан.

Праздники и памятные даты 13 августа

13 августа в мире – Всемирный день каллиграфии (отмечают во вторую среду августа), Международный день левшей.

Также сегодня – Международный день волка.

<br />

13 августа в истории

13 августа 1521 года испанские конкистадоры под руководством Эрнана Кортеса захватили столицу ацтеков Теночтитлан. Это стало моментом крушения империи ацтеков. Подробнее.

13 августа 1624 года король Франции Людовик XIII назначил кардинала Ришелье своим первым министром – председателем королевского совета.

13 августа 1920 года началась Варшавская битва, которая известна также как «Чудо на Висле». На самом деле «чудом» победу над советским войском называли только оппоненты польского маршала Пилсудского.

«Чудом на Висле» назвали его политические противники из правого лагеря, которые таким образом пытались приуменьшить его роль в этой победе. Мол, не талант полководца Пилсудского, не талант генерала Розвадовского, занимавшегося оперативным планированием, не героизм и самопожертвование польских воинов, а какое-то чудо, небесные покровители спасли Польшу», — прокомментировал историк Андрей Руккас в интервью «Радио Свобода».

Это столкновение стало решающим в Польско-советской войне 1919-1921 годов. Польские войска при поддержке отрядов Украинской народной республики одержали победу над Красной армией.

«21 апреля 1920 правительства УНР и Польши заключили соглашение о создании единого антибольшевистского фронта. Первые успехи (освобождение Житомира, Бердичева, Казатина, Киева) в результате стратегических просчетов сменились серией поражений. В августе большевистские войска Михаила Тухачевского приблизились к Варшаве», – пишет Украинский институт национальной памяти.

Польше Советская Россия готовила ту же судьбу, что и Украине, Беларуси и всем другим странам, где якобы «народ в революционном порыве» создавал коммунистические и социалистические партии, а впоследствии правительства где-то на окраинах стран или вообще сразу в эмиграции. Впоследствии же эти группки маргиналов представляли как «законную власть» на определенных для оккупации территориях и приходили их «освобождать». По этой схеме советские захватчики создали в конце июля в Смоленске марионеточный «Временный революционный комитет Польши». По плану именно эти «представители трудящихся» должны были стать польским советским правительством после захвата Варшавы.

Но не так получилось, как думалось. Варшавская битва происходила по четкому плану польского командования.

Сначала армии Северного фронта обескровили Красную армию, а затем группа свежих частей, которые собрал к юго-востоку от Варшавы Юзеф Пилсудский, ударила во фланг советского войска под командованием Тухачевского.

«В борьбе с Красной армией немаловажную роль сыграли украинцы. В частности, морская пехота контр-адмирала Михаила Билинского и 6-я дивизия УНР генерала Марка Безручко под Замостьем 12 дней выдерживали атаки 1-й конной армии Семена Буденного, двигавшейся в тыл контратакующим дивизиям поляков», — отмечает УИНП.

После ряда боев, только под Варшавой продолжавшихся до 25 августа, советское войско отступило. Потери Красной армии в этом сражении оценивают в 25 тысяч убитыми и 60 тысяч пленными. При этом потери поляков были в разы меньше – 4,5 тысячи погибших.

«Под Варшавой потерпел крах большевистский поход на Берлин и Париж, а с ним – и мечты о мировой революции», — пишет УИНП.

А вот УНР победа союзников не помогла. Осенью поляки заключили с россиянами перемирие. Украинское войско разоружили и интернировали в польские лагеря. А Рижский мир, подписанный 18 марта 1921 года, зафиксировал признание Польшей Украинской советской республики и передал полякам часть украинской территории, а именно Восточную Галичину, включая Львов.

13 августа 1961 года началось строительство Берлинской стены, которая разделила Западный и Восточный Берлин и стала одним из символов раздела демократического и тоталитарного мира — Холодной войны. Подробнее.

13 августа 1997 года на ТВ состоялся дебют мультсериала «South Park» («Южный парк»). Подробнее.

Церковный праздник 13 августа

Отдание праздника Преображения Господня. Перенесение мощей преподобного Максима Исповедника. Подробнее.

Народные приметы

Если 13 августа дует сильный ветер, зимой будет много снега.

Если по воздуху летает паутина – к продолжительной жаре.

Если над лесом стоит густой туман, будет много грибов.

Что нельзя делать 13 августа

Нельзя ссориться с родными.

Нельзя насмехаться над людьми, потерпевшими в чем-то неудачу.

Нельзя занимать никому соль, иначе вместе с ней отдадите семейное счастье.