Сегодня 13 августа: какой праздник и день в истории

13 августа 1521 года испанские конкистадоры во главе с Кортесом захватили столицу ацтеков Теночтитлан. В 1624-м король Франции Людовик XIII назначил кардинала Ришелье своим первым министром. В 1961-м начали строить Берлинскую стену. А в 1997-м на ТВ вышла первая серия мультсериала «Южный парк» («South Park»).

Праздники и памятные даты 13 августа

13 августа в мире — Международный день левшей.

13 августа в истории

13 августа 1521 года испанские конкистадоры под руководством Эрнана Кортеса захватили столицу ацтеков Теночтитлан. Это стало моментом крушения империи ацтеков. Подробнее.

13 августа 1624 года король Франции Людовик XIII назначил кардинала Ришелье своим первым министром – председателем королевского совета.

13 августа 1961 года началось строительство Берлинской стены, которая разделила Западный и Восточный Берлин и стала одним из символов раздела демократического и тоталитарного мира — «Холодной войны». Подробнее.

13 августа 1997 года на ТВ состоялся дебют мультсериала «South Park» («Южный парк»). Подробнее.

Церковный праздник 13 августа

Отдание праздника Преображения Господня. Перенесение мощей преподобного Максима Исповедника. Преподобный Максим Исповедник родился в Константинополе около 580 года. Он получил хорошее образование и стал первым секретарем императора Ираклия. Но придворная жизнь тяготила его, и он пошел в Хрисопольскую обитель, где принял монашеский постриг. Вскоре его избрали игуменом этого монастыря. В 633 году по просьбе будущего патриарха Софрония он покинул монастырь и пошел в Александрию, по дороге проповедуя и противодействуя ересям. Боролся с ересью монофелитства. По его инициативе созвали Латеранский Собор, осудивший монофелитство. За это император Констанс II – убежденный еретик – приказал схватить преподобного Максима, что и сделали через несколько лет. Его с учениками заключили в тюрьму и подвергли жестоким пыткам, отрезав правые руки и языки. А потом отправили в ссылку. Но Господь исцелил их – все смогли писать и говорить. Преподобный Максим предсказал свою кончину (13 августа 662 года). В древних источниках 13 августа указывается и как день переноса его мощей в Константинополь.

Народные приметы

Если 13 августа дует сильный ветер, зимой будет много снега.

Если по воздуху летает паутина – к продолжительной жаре.

Если над лесом стоит густой туман, будет много грибов.

Что нельзя делать 13 августа

Нельзя ссориться с родными.

Нельзя насмехаться над людьми, потерпевшими в чем-то неудачу.

Нельзя занимать никому соль, иначе вместе с ней отдадите семейное счастье.