Сьогодні 13 серпня: яке свято та день в історії

13 серпня 1521 року іспанські конкістадори на чолі з Кортесом захопили столицю ацтеків Теночтітлан. У 1624-му король Франції Людовік XIII призначив кардинала Рішельє своїм першим міністром. У 1961-му почали будувати Берлінську стіну. А в 1997-му на ТБ вийшла перша серія мультсеріалу «Південний парк» («South Park»).

Свята та пам’ятні дати 13 серпня

13 серпня у світі – Міжнародний день шульги.

13 серпня в історії

13 серпня 1521 року іспанські конкістадори під керівництвом Ернана Кортеса захопили столицю ацтеків Теночтітлан. Це стало моментом падіння імперії ацтеків. Докладніше.

13 серпня 1624 року король Франції Людовік XIII призначив кардинала Рішельє своїм першим міністром – головою королівської ради.

13 серпня 1961 року розпочалося будівництво Берлінської стіни, яка розділила Західний та Східний Берлін і стала одним із символів поділу демократичного та тоталітарного світу – “Холодної війни”. Докладніше.

13 серпня 1997 року на ТБ відбувся дебют мультсеріалу “South Park” (“Південний парк”). Докладніше.

Церковне свято 13 серпня

Віддання свята Преображення Господнього. Перенесення мощей преподобного Максима Сповідника. Преподобний Максим Сповідник народився в Константинополі близько 580 року. Він здобув гарну освіту та став першим секретарем імператора Іраклія. Але придворне життя обтяжувало його, і він пішов у Хрисопольську обитель, де прийняв чернечий постриг. Незабаром його обрали ігуменом цього монастиря. У 633 році на прохання майбутнього патріарха Софронія він залишив монастир і пішов до Александрії, дорогою проповідуючи та протистоячи єресям. Боровся з єрессю монофелітства. За його ініціативи був скликаний Латеранський Собор, який засудив монофелітство. За це імператор Констанс ІІ – переконаний єретик – наказав схопити преподобного максима, що й зробили за кілька років. Його з учнями ув’язнили та піддали жорстоким тортурам, відрізавши праві руки та язики. А потім відправили на заслання. Але Господь зцілив їх – усі змогли писати та говорити. Преподобний Максим передбачив свою кончину (13 серпня 662 року). У грецьких прологах 13 серпня вказується перенесення його мощей до Константинополя; воно могло бути присвячене кончині преподобного.

Народні прикмети

Якщо 13 серпня дме сильний вітер, то взимку буде багато снігу.

Якщо по повітрю літає павутина – до тривалої спеки.

Якщо над лісом стоїть густий туман, то буде багато грибів.

Що не можна робити 13 серпня

Не можна сваритися з рідними.

Не можна насміхатися над людьми, які зазнали в чомусь невдачі.

Не можна позичати нікому сіль, інакше разом із нею віддасте сімейне щастя.