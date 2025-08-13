Сьогодні 13 серпня: яке свято та день в історії

13 серпня 1997 року на ТБ вийшла перша серія мультсеріалу “South Park”. У 1920-му почалася Варшавська битва, яка відома також як “Диво на Віслі”. У 1961-му почали будувати Берлінську стіну. У 1624-му король Франції Людовік XIII призначив кардинала Рішельє своїм першим міністром. У 1521-му іспанські конкістадори на чолі з Кортесом захопили столицю ацтеків Теночтітлан.

Свята та пам’ятні дати 13 серпня

13 серпня у світі – Всесвітній день каліграфії (відзначають у другу середу серпня), Міжнародний день шульг.

Також сьогодні Міжнародний день вовка.

13 серпня в історії

13 серпня 1521 року іспанські конкістадори під керівництвом Ернана Кортеса захопили столицю ацтеків Теночтітлан. Це стало моментом падіння імперії ацтеків. Докладніше.

13 серпня 1624 року король Франції Людовік XIII призначив кардинала Рішельє своїм першим міністром – головою королівської ради.

13 серпня 1920 року розпочалася Варшавська битва, яка відома також як “Диво на Віслі”. Насправді “дивом” перемогу над радянським військом називали лише опоненти польського маршала Пілсудського.

“Дивом на Віслі” назвали його політичні противники з правого табору, які таким чином намагалися применшити його роль у цій перемозі. Мовляв, не талант полководця Пілсудського, не талант генерала Розвадовського, який займався оперативним плануванням, не героїзм і самопожертва польських вояків, а саме якесь диво, небесні покровителі врятували Польщу”, – прокоментував історик Андрій Руккас в інтерв’ю “Радіо Свобода”.

Це зіткнення стало вирішальним у Польсько-радянській війні 1919-1921 років. Польські війська за підтримки загонів Української народної республіки здобули перемогу над Червоною армією.

“21 квітня 1920-го уряди УНР та Польщі уклали угоду про створення єдиного антибільшовицького фронту. Перші успіхи (звільнення Житомира, Бердичева, Козятина, Києва) внаслідок стратегічних прорахунків змінилися серією поразок. У серпні більшовицькі війська Михайла Тухачевського наблизилися до Варшави”, – пише Український інститут національної пам’яті.

Польщі Радянська Росія готувала ту саму долю, що й Україні, Білорусі та всім іншим країнам, де нібито “народ у революційному пориві” створював комуністичні та соціалістичні партії, а згодом уряди десь на околицях країн чи взагалі одразу в екзилі. Згодом ці групки маргіналів представляли як “законну владу” на визначених для окупації територіях і приходили їх “освобождать”. За цією схемою радянські загарбники створили наприкінці липня у Смоленську маріонетковий “Тимчасовий революційний комітет Польщі”. За планом саме ці “представники трудящих” мали стати польським радянським урядом після захоплення Варшави.

Але не так сталося, як гадалося. Варшавська битва відбувалася за чітким планом польського командування.

Спочатку армії Північного фронту знекровили Червону армію, а потім група нових частин, які зібрав на південний схід від Варшави Юзеф Пілсудський, вдарила у фланг радянського війська під командуванням Тухачевського.

“У боротьбі з Червоною армією важливу роль зіграли українці. Зокрема морська піхота контрадмірала Михайла Білинського і 6-та дивізія УНР генерала Марка Безручка під Замостям 12 днів витримували атаки 1-ї кінної армії Семена Будьонного, що рухалась у тил дивізіям поляків, які контратакували”, – відзначає УІНП.

Після низки боїв, що тільки під Варшавою тривали до 25 серпня, радянське військо відступило. Втрати Червоної армії у цій битві оцінюють у 25 тисяч убитими та 60 тисяч полоненими. При цьому втрати поляків були в рази менші – 4,5 тисячі загиблих.

“Під Варшавою зазнав краху більшовицький похід на Берлін та Париж, а з ним – і мрії про світову революцію”, – пише УІНП.

А ось УНР перемога союзників не допомогла. Восени поляки уклали з росіянами перемир’я. Українське військо роззброїли та інтернували до польських таборів. А Ризький мир, підписаний 18 березня 1921 року, зафіксував визнання Польщею Української радянської республіки та передав полякам частину української території, а саме Східну Галичину, включно зі Львовом.

13 серпня 1961 року розпочалося будівництво Берлінської стіни, яка розділила Західний та Східний Берлін і стала одним із символів поділу демократичного та тоталітарного світу – “Холодної війни”. Докладніше.

13 серпня 1997 року на ТБ відбувся дебют мультсеріалу “South Park” (“Південний парк”). Докладніше.

Церковне свято 13 серпня

Віддання свята Преображення Господнього. Перенесення мощей преподобного Максима Сповідника. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо 13 серпня дме сильний вітер, то взимку буде багато снігу.

Якщо по повітрю літає павутина – до тривалої спеки.

Якщо над лісом стоїть густий туман, то буде багато грибів.

Що не можна робити 13 серпня

Не можна сваритися з рідними.

Не можна насміхатися над людьми, які зазнали в чомусь невдачі.

Не можна позичати нікому сіль, інакше разом із нею віддасте сімейне щастя.