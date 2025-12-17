Live

Скоро в ВР не будет столько депутатов, сколько нужно для изменения Конституции

Мир 15:25   17.12.2025
Роман Костенко
народный депутат Украины
Скоро в ВР не будет столько депутатов, сколько нужно для изменения Конституции Фото: Роман Костенко/Facebook

Мы уже слышим призывы отказаться от НАТО. Как? Это норма Конституции, гарантом которой является президент. Когда он заявляет, что мы откажемся или не откажемся, он не может самостоятельно принимать такие решения. Конституция не меняется за месяц – два. Есть процедура, рассчитанная на несколько сессий. Скоро в парламенте столько депутатов не будет, сколько нужно голосов для конституционных изменений… Я хочу посмотреть, кто будет это подписывать и будет ли вообще. Россия уже говорит, что президент не легитимен. Теоретически это может подписать спикер. Но подпишет ли это кто-нибудь из парламента – для меня вопрос открыт. Я не знаю человека, который бы подписал капитуляцию и сдачу территорий, понимая уже на примере Будапештского меморандума, что это не мир, а кратковременное перемирие.

Автор: Роман Костенко, народный депутат Украины
Популярно
«Было непросто»: мэр похвастался обновленным парком электротранспорта (фото)
«Было непросто»: мэр похвастался обновленным парком электротранспорта (фото)
17.12.2025, 09:36
В городе на Харьковщине будет останавливаться Интерсити: о чем просят жителей
В городе на Харьковщине будет останавливаться Интерсити: о чем просят жителей
16.12.2025, 14:46
Новости Харькова — главное 17 декабря: пострадали девочки, Сырский про Купянск
Новости Харькова — главное 17 декабря: пострадали девочки, Сырский про Купянск
17.12.2025, 14:32
Опасную погоду прогнозируют в Харькове и области в среду
Опасную погоду прогнозируют в Харькове и области в среду
16.12.2025, 13:34
Какой процент территории Купянска контролируют СОУ, сообщил Сырский
Какой процент территории Купянска контролируют СОУ, сообщил Сырский
17.12.2025, 12:08
Женщину сбили насмерть в Харькове: водителя уже задержали (фото)
Женщину сбили насмерть в Харькове: водителя уже задержали (фото)
17.12.2025, 15:27

Новости по теме:

03.12.2025
Русский язык больше не будут защищать в Украине: Верховная Рада приняла закон
25.08.2025
Сегодня 25 августа: какой праздник и день в истории
24.08.2025
Сегодня 24 августа: какой праздник и день в истории
31.07.2025
Рада проголосовала за возвращение независимости НАБУ и САП, Зеленский подписал
22.07.2025
Законопроект №12414 «против НАБУ»: как голосовали харьковские нардепы


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Скоро в ВР не будет столько депутатов, сколько нужно для изменения Конституции», то посмотрите больше в разделе Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 17 декабря 2025 в 15:25;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Роман Костенко, народный депутат Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мы уже слышим призывы отказаться от НАТО. Как? Это норма Конституции, гарантом которой является президент. Когда он заявляет, что мы…".