Скоро в ВР не будет столько депутатов, сколько нужно для изменения Конституции
Мы уже слышим призывы отказаться от НАТО. Как? Это норма Конституции, гарантом которой является президент. Когда он заявляет, что мы откажемся или не откажемся, он не может самостоятельно принимать такие решения. Конституция не меняется за месяц – два. Есть процедура, рассчитанная на несколько сессий. Скоро в парламенте столько депутатов не будет, сколько нужно голосов для конституционных изменений… Я хочу посмотреть, кто будет это подписывать и будет ли вообще. Россия уже говорит, что президент не легитимен. Теоретически это может подписать спикер. Но подпишет ли это кто-нибудь из парламента – для меня вопрос открыт. Я не знаю человека, который бы подписал капитуляцию и сдачу территорий, понимая уже на примере Будапештского меморандума, что это не мир, а кратковременное перемирие.
17 декабря 2025 в 15:25