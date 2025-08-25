Сьогодні 25 серпня: яке свято та день в історії

25 серпня 1991 року Верховна Рада України “розкуркулила” Компартію. У 1920-му завершилася Варшавська битва, відома як “Диво на Віслі”. У 1912-му в Китаї заснували партію “Гоміньдан”. У 1825-му проголосив незалежність Уругвай. У 1810-му британець Пол Дюран отримав патент на бляшанку. У 1609 році в цей день Галілео Галілей продемонстрував телескоп малій раді Венеції.

Свята та пам’ятні дати 25 серпня

25 серпня у світі – День примирливого поцілунку

Також сьогодні: День народження бляшанки, День народження операційної системи “Лінукс”.

25 серпня в історії

25 серпня 1609 року Галілео Галілей продемонстрував телескоп малій раді дожа Венеції Леонардо Донато. Докладніше.

25 серпня 1810 року британець Пол Дюран отримав патент на металеву консервну банку. Докладніше.

25 серпня 1825 року проголосив незалежність Уругвай. Це сталося внаслідок війни за незалежність іспанських колоній в Америці. Докладніше.

25 серпня 1912 року в Китаї започаткували партію “Гоміньдан” – “національну партію”, яка до середини 1990-х (а згодом і у 2000-х) залишалася при владі в Китайській Республіці на Тайвані. Докладніше.

25 серпня 1920 року завершилася Варшавська битва, відома як “Диво на Віслі”. Докладніше.

25 серпня 1964 року українського генерала Петра Григоренка, який публічно виступав проти радянської влади того часу, розжалували до рядових і направили на примусове лікування до психіатричної лікарні.

25 серпня 1991 року Верховна Рада України “розкуркулила” Компартію. Цього дня президія Верховної Ради ухвалила постанову “Про власність Компартії України та КПРС на території України”. Короткий документ складався лише з трьох пунктів. Ним на баланс Верховної Ради приймали майно ЦК Компартії України та ЦК КПРС на території України (будівлі, друкарні, транспортні засоби тощо). Кабміну, КДБ та МВС доручали розв’язати питання охорони цих споруд та майна. Аналогічні доручення надавали Раді Міністрів Кримської АРСР.

Церковне свято 25 серпня

25 серпня вшановують пам’ять апостола від 70 Тита. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо в лісі багато грибів, то зима буде довгою й холодною.

Якщо 25 серпня після обіду йде дощ, то й 26 серпня буде злива.

Якщо з дерев уже почало опадати листя, то зима буде ранньою та суворою.

Що не можна робити 25 серпня

День не підходить для початку будівельних робіт або ремонту.

Не можна укладати 25 серпня угоди й договори.

Не можна відмовляти в допомозі нужденним.