Перекривали центр та запалювали “Зоряне небо”: харків’яни відгуляли День міста

23 серпня харків’яни відсвяткували День міста.

Хоча спочатку погода не сприяла святкуванню – у Харкові почався проливний дощ, – це зовсім не завадило городянам. Поки на вулиці дощило, люди спустилися під землю і почали відзначати там. Так, на станції метро «Історичний музей» відбувся концерт на честь Дня міста, на якому вручили нагороди шістьом новим «Почесним громадянам Харкова». Там же на станціях метро також провели і святкові концерти.

Вже увечері дощ скінчився, а на вулицях почали збиратися люди. Вперше за час повномасштабного вторгнення у місті перекрили вулицю Сумську. Саме там зібралися натовпи в очікуванні події, яка стала одним із головних дійств у День міста під час війни. Усі чекали, коли запалять “Зоряне небо”.

Відео: Труха/Харків

Включили ілюмінацію на вулиці Григорія Сковороди.

Відео: Труха/Харків

Під “Зоряним небом” харків’яни заспівали гімн України.

Відео: Труха/Харків

А також нагадали російському диктатору Путіну – хто він.

Відео: Труха/Харків

У різних частинах міста встановили ілюмінацію та фотозони. Наприклад, сад Шевченка в День міста виглядав так:

Відео: Типичное ХТЗ

Також харків’яни вшанували пам’ять українських захисників, які віддали життя у боротьбі за незалежність та територіальну цілісність України.

Відео: ХС | Харків

Не обійшлося і без “привітань” від росіян – увечері Повітряні Сили ЗСУ зафіксували пуски “Шахедів”. Загроза виникла і для Харкова, про що городян сповістили за допомогою гучномовців.

Відео: ХС | Харків

Раніше мер Ігор Терехов закликав мешканців реагувати на сигнали повітряних тривог та уточнив, що у свята харків’ян додатково оповіщатимуть про загрози. Він пояснив, що по місту курсуватимуть спеціальні автомобілі, з яких фахівці за допомогою гучномовців попереджатимуть про атаки РФ.

Раніше у ГУ Нацполіції у Харківській області передавали, що у місті та області очікується проведення понад 60 заходів до Дня Державного прапора України, Дня Незалежності України, а також Дня Харкова. У них планували взяти участь близько шести тисяч громадян. Для забезпечення посилених заходів безпеки планували залучити наряди поліції, слідчо-оперативні групи, вибухотехніків, кінологів та інші служби, а також оперативний резерв.